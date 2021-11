Predsjedništvo Sabora odlučilo je kako će oni zastupnici koji nemaju Covid potvrde dobivene nakon cijepljenja ili preboljenja bolesti, a ne žele se testirati, u saborskim raspravama moći sudjelovati od doma online.

Potvrde se, podsjetimo, uvode u državne i javne službe od 15. studenog, kako za zaposlenike, tako i za sve građane koji ulaze u te institucije. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, istaknuo je kako su na Predsjedništvu usvojili i prijedlog da od doma mogu raditi i oni koji se iz medicinskih razloga ne mogu cijepiti, za što moraju imati potvrdu liječnika, kao i oni koji završe u samoizolaciji ili izolaciji.

Hasanbegović se neće cijepiti ni testirati, ali ni raditi od doma

Za razliku od zastupnika, obični zaposlenici u državnim i javnim službama mogu dobiti otkaz ukoliko se ne žele cijepiti, ali ni testirati. Na posao se mora. Suverenist Zlatko Hasanbegović neće se cijepiti, testirati, ali ni, najavio je, raditi online. Bez plaće od 16.754 kune, dakako, neće ostati. Kad se za donošenje ovakvih ograničavajućih mjera proglasi izvanredno stanje i izglasaju se u Saboru dvotrećinskom većinom, onda će ih, kaže, poštovati.

- Ja sam vrlo jasno rekao da su potvrde epidemiološki, javno-zdravstveno i zdravo razumski neutemeljene mjere. Ovdje nije stvar o mojem kapricu, nego o načelu. Dakle, od ponedjeljka će izabranim narodnim zastupnicima ulazak u Sabor biti onemogućen bez Covid potvrde ili testiranja, dok će u isto vrijeme moći pohoditi kafiće, restorane, pedikerske salone i slična mjesta - poručio je Hasanbegović dodavši kako s jedne strane postoji jednoumlje medija i Stožera, a s druge strane argumenti koji ukazuju da su ove mjere neprovedive i neutemeljene.

- Činjenica je da je riječ o kršenju i ograničavanju temeljnih ljudskih prava, ne samo zastupnicima, već značajnom broju građana. Jedini način da se prevlada ovo stanje i da izađemo iz situacije gaženja Ustava i zakona i da prestanemo biti kolektivni licemjeri je da Sabor temeljem Ustava proglasi izvanredno stanje i sve ove ograničavajuće i segregacijske odluke donese dvotrećinskom većinom - istaknuo je.

'Ja nisam zaposlenik Sabora, plaćen sam za političko i saborsko djelovanje'

Kada ta procedura bude zadovoljena, naglasio je, on će biti spreman pokoriti se svakoj odluci kao pristaša zakonitosti.

- Do tada, ja nisam licemjer, imam političku odgovornost, zastupam ljude koji imaju bliske stavove mojima, i kada sam ušao u Sabor prisegnuo sam na Ustav, nisam spreman kršiti Ustavne odredbe - rekao je.

Potvrdio je kako svoj posao neće odrađivati ni online jer se radi o protuzakonitoj i protuustavnoj uzurpaciji parapolitičkog tijela, koje ne može donositi odluke, a kojima se nedvojbeno ograničavaju temeljna ljudska prava.

- Ograničavanje prava može biti legitimno. Ja načelno mogu zamisliti situaciju zbog izvanrednog stanja, a epidemija to je, kada se privremeno ograničavaju temeljna ljudska prava, ali te odluke moraju biti donesene u Ustavnoj i zakonskoj proceduri i može ih donositi samo Sabor - rekao je ovaj zastupnik kojem nije jasno zašto Vlada ne pošalje odluke u Sabor da se donesu dvotrećinskom većinom, kad takva većina postoji.

- Najmanje tročetvrtinska korono većina postoji u Saboru. Dakle, sve odluke se mogu donijeti gotovo konsenzusom glavno strujaških, koronaških političkih frakcija, ali, iz meni nepoznatog razloga, o tome ne odlučuje Sabor - dodao je.

On nije spreman pristati na ograničavanja, ne samo temeljnih ljudskih, već i političkih prava, ponovio je.

- Ja osobno sam protiv Covid potvrda, iskustva pokazuju da je to potpuno beskorisna mjera, ali donijela se ova ili ona odluka, prihvatio se pogled na suzbijanje epidemije ovakav ili onakav, takve odluke kvalificiranom većinom treba donositi samo Sabor, a ne neizabrano tijelo stvarnih i tzv. stručnjaka - poručio je.

Upitan da li to znači da će i dalje primati plaću unatoč tome što iz načelnih razloga odbija do daljnjeg raditi, iako je i za njih koji se ne žele testirati donesena kompenzacijska mjera rada online, Hasanbegović poručuje kako on nije zaposlenik Sabora.

Na opasku da prima plaću iz proračuna, Suverenist ističe kako ju prima za svoje političko i saborsko djelovanje, koje će se prilagoditi ovoj protuzakonitoj uzurpaciji.

'Vodi se huškačka kampanja'

Na koji način će prilagoditi svoje djelovanje ako se neće cijepiti ni testirati i raditi u Saboru, ali ni online, upitali su novinari.

- Pronaći ću prikladan način za svoje saborsko i političko djelovanje. Ja nisam činovnik Sabora, ja sam političar, koji je dobio mandat na izborima. podsjetit ću vas, u parlamentarnoj praksi diljem svijeta postoji legitimni instrument parlamentarnog bojkota. Saborski zastupnik može djelovati na ovaj ili onaj način, ali račun će u konačnici polagati biračima na izborima, a ne vama, osim kada ćete biti u svojstvu birača - poručio je Hasanbegović optuživši novinarku zbog pitanja kako će raditi, ako neće raditi, da je glasnogovornica Stožera.

- Vodi se huškačka kampanja. Cilj je stvoriti ozračje prijetnjama, zastrašivanjem i zatvaranjem više od milijun ljudi ove zemlje u neku vrstu kućnog pritvora i natjerati ih na cijepljenje. Ako je cjepivo rješenje, i za to imamo rješenje kako provesti. Pozivam korono većinu u Saboru neka uputi novi Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i propiše obvezno cijepljenje - poručio je.

Istaknuo je kako je zastrašujuće što ljudi umiru, ali da ne umiru samo od korone, već i od drugih bolesti pa i u prometnim nesrećama.

- Ne relativiziram, svaka smrt je strašna. Ministar Beroš je prije nekoliko tjedana izjavio da će se krenuti u reviziju tih statistika jer se dosadašnjom metodologijom ne može sa sigurnošću utvrditi tko je uistinu umro sa koronom, a tko od korone ili neke druge bolesti. Mi ne živimo u totalitarnoj boljševičkoj zemlji, tome se vode debate. Strašno je da se umire od bilo čega, ali ne postoji nikakav epidemiološki, javno-zdravstveni i zdravo razumski dokaz da ove mjere pridonose smanjenju tih smjeru. Dapače, postoje mišljenja da zbog tih mjera i činjenice da vi, koja ste cijepljena imate pravo širiti virus i bez ograničenja šetati Saborom, a ja koji nisam nemam pravo. Vi pridonosite širenju zaraze više nego ja - istaknuo je.

Na opasku novinara da i on ima prava cijepiti se, Hasanbegović poručuje kako i cijepljeni šire zarazu. Zato bi i cijepljeni trebali nositi maske, napomenuto mu je, no i to je iskritizirao.

- Nosite masku made in China na kojoj vam ispod piše da nije u svrhu onemogućavanja širenja virusa - zaključio je.