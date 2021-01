Gradski odbor SDP-a u petak će definitivno odlučiti tko će biti njihov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika. U ovom se trenutku čini sigurnim da će to biti Gordan Maras. Teoretski, neke šanse još ima i Joško Klisović, ali u to malo tko vjeruje.

Gordan Maras u ime sloge u stranci bio je spreman povući se u slučaju da se SDP i Možemo dogovore o potpori zajedničkom kandidatu ljevice, Tomislavu Tomaševiću. Kako dogovor nije postignut, zaključio je da više ništa ne stoji na putu njegove kandidature. To je njegova zadnja šansa za politički spas, jer u Sabor nije ušao, a poput drugih političara, ne vidi se u nekom drugom poslu. To je i sudbina njegova neočekivanog saveznika Davora Bernardića, čiji su ga ljudi podržali. Maras navodno vjeruje kako može dobiti 15 posto glasova, a Bernardiću odgovara politika “što gore, to bolje” – ako Maras doživi fijasko, to će ići na dušu Peđe Grbina, pa se u tom slučaju otvara mogućnost za preuzimanje Zagreba od bernardićevaca, postupno detroniziranje Grbina i povratak Bernardića na čelo SDP-a.

Smjene na čelu SDP-a

Ovo je, nema nikakve sumnje, dobra vijest za Milana Bandića, koji je već odavno u kampanji, a gradski SDP napučen je njegovim ljudima (simpatizerima, šegrtima i onima koje je zaposlio u Holdingu), pa je upitno je li riječ samo o nesnalaženju ili o aktiviranju Bandićevih spavača.

Dosad je u Zagrebu Bandić uvijek mogao računati na stotinjak tisuća ili 120.000 glasova. Njemu je ključno ući u drugi krug, a teško je vjerovati da će dva protivnika u prvom krugu dobiti više glasova od njega.

“Oporba se dogovorila da opet pobijedi Bandić”, rekao je ironično jedan Bandićev suradnik.

U HDZ-u se, nakon dulje neizvjesnosti, počelo pomaljati ime njihova kandidata za čelo Zagreba. To je Damir Vanđelić, menadžer, ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba, koji je na nedavnoj press konferenciji otkrio kako sebe vidi kao predestiniranog pobjednika mnogih izbora, ne samo onih za čelnog čovjeka Zagreba.

Kolinda Grabar Kitarović svojedobno mu je namijenila mjesto premijera njene privremene tehničke vlade, no ta je opcija ipak otpala. Vanđelićevu izjavu Anka Mrak Taritaš pročitala je kao moguću najavu juriša i na druge političke vrhove u Hrvatskoj – možda i na vrh HDZ-a? Moguće je, međutim, da Plenković ovoga svestrano obrazovanog i uspješnog čovjeka (čija imovina vrijedi više od 19 milijuna kuna) želi “promaknuti kako bi ga maknuo”.

Miki ne računa na simpatije

Vanđelić će, naime, teško pobijediti Bandića, a s aurom gubitnika ne bi mogao računati na preuzimanje HDZ-a. Odluku o kandidaturi obećao je priopćiti u idućih desetak dana.

Kao ključni protukandidat Bandiću već dugo kotira Tomislav Tomašević. On je samouvjeren, te misli da može pobijediti Bandića i bez SDP-a. Ta vjera nije lišena smisla, Bandić se već svima popeo na vrh glave, ali Miki ionako ne računa na simpatije nego na to da će svi oni kojima je načinio uslugu vratiti dug ili spašavati ono što imaju. Takvih je dosad uvijek bilo dovoljno, svaki put bar jedan više od nezadovoljnika koji su glasali za oporbu.

Bandić ima odano biračko tijelo

Dozlogrdio je mnogim Zagrepčanima, ali Milan Bandić nije bez šansi. Što više protukandidata ide protiv njega, to mu je lakše ući u drugi krug, a onda računa na vojsku svojih klijenata, kojima je izlazak na izbore egzistencijalno pitanje.

Ako pobijedi, Holding čekaju turbulencije

Prema anketi koju je u prosincu provela oporba, Tomislav Tomašević ima podršku 30 posto birača. On će najvjerojatnije ući u drugi krug. Pobijedi li, Grad i Holding čekaju turbulencije.

Maras očekuje 15 posto glasova

Gordana Marasa podržalo je i predsjedništvo gradskog SDP-a. Anketa mu daje 8 posto glasova, on osobno vjeruje da će dobiti i 15 posto. Toliko, međutim, dobiva Milan Bandić – ono što bi njemu bio fijasko Marasu bi bio uspjeh.

Vanđelić još nije rekao da HDZ-u

Ukidanje odredbe prema kojoj kandidat za gradonačelnika mora u gradu imati prebivalište šest mjeseci prije izbora oporba je prozvala ‘lex Vanđelić’. HDZ odavno nije imao kandidata s toliko referencija.