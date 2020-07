Oporba: Sumnjamo da se želi podebljati većina, Vlada: To nije tema, razlozi su im neozbiljni

Glasnogovornik Vlade ne vidi razlog kazao je kako se trebalo razgovarati isključivo temama budućnosti Hrvatske, a nije izvjesno da im premijer ponovi poziv jer oporba nije pokazala političku volju za sastanak...

<p>Odbijenica premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong>, da pojedinačno s predstavnicima parlamentarnih stranaka popije kavu i razgovara o ključnim pitanjima za državu, stigla je od svih predstavnika oporbe. Dio oporbe nema ništa protiv zajedničkog sastanka kad se konstituira novi saziv Sabora, a dio oporbe poziv na sastanak protumačio je kao pokušaj trgovine budući da Plenković trenutno ima tanku većinu od 76 ruku za sastavljanje buduće Vlade. Iz Banskih dvora odbacili su teze o "skupljanju žetončića" odbacuju te uzvraćaju kako izgleda da je oporba i dalje nesvjesna situacije u kojoj se zemlja nalazi. Razloge oporbe smatraju neozbiljnima te poručuju kako ponovnog poziva premijera neće biti.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong>, čelnik platforme Možemo, trenutno ne vidi nikakav razlog za takav sastanak, jer ne vidi što to premijer može reći njemu, a da druge kolege to ne mogu čuti. </p><p>- Takav sastanak podsjeća me na političku trgovinu ispod stola. Ne vidim zašto se svi predstavnici oporbe ne bi pozvali na taj sastanak i zašto on nije bio zajednički. Premijer je odredio mjesto i vrijeme, a nije ostao fleksibilan oko broja prisutnih. To nije spremnost na dijalog nego spremnost na monolog - pojasnio je Tomašević. </p><p>Spremni su, navodi, na dijalog s premijerom kad postanu saborski zastupnici te sastanak očekuju u Saboru. <br/> - Shvaćamo ozbiljnost ove situacije. Pozivamo glasnogovornika Vlade da spusti loptu, nema razloga za žustre izjave. Pokušavamo biti konstruktivni - poručio je Tomašević.</p><p>Posljednji u nizu koji su odbili sastanak s premijerom su Mostovci. <strong>Nikola Grmoja</strong> kazao je kako su se nadali konstruktivnom sastanku, ali kad su vidjeli da nitko od oporbe ne ide na sastanak smatraju da on nema smisla. </p><p>- Bilo bi najbolje da premijer ponovno pozove sve predstavnike opozicije na jedan zajednički sastanak, kako ne bi ostao prostor za sumnju da se radi o "debljanju" parlamentarne većine. Ta većina je tanka, on sada nema većinu kojom se lako može vladati zemljom - kazao je Grmoja. </p><p>Iz Mosta su podsjetili kako su ponudili mjere za spas od obračuna s korupcijom i reforme pravosuđa do reforma izbornog sustava, smanjenje broja političara i dužnosnika, ukidanja županija i rezanja nameta građanima i poduzetnicima uz obavezan moratorij na kredite i kamate. Od Vlade očekuju mjere u Saboru te poručuju kako Most nikada nije niti će biti poluga za nečije političke kalkulacije.</p><p>Čelnik Domovinskog pokreta<strong> Miroslav Škoro</strong> na pitanje zašto je odbio neformalni sastanak s premijerom odgovorio je: "Baba šumom, deda drumom". </p><p>- Razgovarati treba, ali kad je riječ o formi mislim da ovo nije način. Ozbiljna je situacija i ne možemo ležerno sjesti i ćaskati. Osim toga ne pijem kavu nego čaj - odgovorio je Škoro. </p><p>Najavio je da će Domovinski pokret biti vrlo konstruktivna oporba, napominjući da uvijek nastoji ukazati na politički problem, ali i na rješenje.</p><p>Glavni tajnik SDP-a<strong> Nikša Vukas</strong> pojasnio je da se v.d. predsjednika SDP-a <strong>Zlatko Komadina</strong> nije odazvao pozivu premijera jer nisu dobili službeni poziv, dnevni red ni popis sudionika sastanka, što smatraju netransparentnim i neprihvatljivim.</p><p>- Mi smo oporbena stranka, s HDZ-om i Vladom nismo ni u kakvoj koaliciji i mišljenja smo da sastanak u četiri oka ne bi bila dobra poruka. Odazvali bismo se da je u pitanju sastanak premijera s cjelokupnom oporbom ili dijelom oporbe nama ideološki prihvatljivih stranaka - rekao je Vukas. </p><p>Podsjetio je da je SDP tijekom koronakrize u Saboru pokrenuo niz zakonskih prijedloga i inicijativa za spas gospodarstva i radnih mjesta, ali ih je vladajuća stranka sve odbila.</p><p><strong>Dalija Orešković</strong> ispred Stranke s imenom i prezimenom stava je da se rasprave o državnim problemima kao i o načinima kako ih riješiti vode u Saboru, a ne u Vladi. Sporno joj je što je neformalni sastanak sazvan bez teme, dnevnog reda te jasno i javno komuniciranih sudionika i zato na takvim sastancima neće sudjelovati. Stava je se prvo treba konstatirati Sabor. </p><p>- Javnost ima pravo znati tko na konzultacije poziva, u kojem svojstvu, i što je tema razgovora, tko je vlast, a tko je oporba. To trenutno ne znaju niti oni koje se putem telefona poziva na sastanak u Vladi koja je na odlasku. O problemima i nadolazećoj krizi spremni smo razgovarati i sudjelovati u pronalaženju najboljih rješenja, tamo gdje je takvim raspravama mjesto. U Saboru, a ne iza zatvorenih vrata prije nego što se novi saziv konstituira - poručila je Orešković. </p><p>Glasnogovornik Vlade <strong>Marko Milić</strong> pojasnio je da su na pojedinačne razgovore čelnici vodećih oporbenih sastanaka pozvani iz poštovanja. </p><p>- Tema tog sastanka nije bilo nikakvo podebljanje parlamentarne većine. Tema je trebala biti isključivo razgovor o njihovom viđenju izazova koji s u pred Hrvatskom. Ništa više. Nikada se ne stvaraju ovakvi problemi bez ikakvih argumenata - poručio je Milić . </p><p>Dobro je, kaže, da birači vide razinu odgovornosti oporbe s obzirom na ozbiljne trenutke u kojima se Hrvatska nalazi.</p><p>- Neki su već izašli javno s nekim razlozima koji su, po meni, potpuno neozbiljni. Izgleda da je oporba i dalje nesvjesna da se Hrvatska nalazi u možda najosjetljivijim, najizazovnijim trenutcima još od Domovinskog rata i voljeli bismo da oporba u naredne četiri godine bude puno konstruktivnija, a što manje destruktivna - rekao je Milić.</p><p>Na jedan od argumenata oporbe da Sabor još nije konstituiran i da Plenković još nije dobio mandat, Milić ne vidi razlog da to bude jedan od argumenata da se ne odazovu sastanku koji je trebao biti posvećen isključivo temama budućnosti Hrvatske. </p><p>Upitan je li izvjesno da premijer ponovi poziv, Milić je odgovorio kako za time nema potrebe jer oporba nije pokazala političku volju za sastanak.</p><p> </p>