Oporba upozorava: U Hrvatskoj je porezna presija u porastu

Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona kojim se ide u četvrti krug poreznog rasterećenja, od 2,4 milijarde kuna. U Vladi navode da je ukupno porezno rasterećenje, koje su proveli iznosi gotovo 9 milijardi kuna. Prijedlog Vlade je da se poveća osnovni osobni odbitak s 3800 na 4000 kuna. Zakonski paket četvrtog kruga porezne reforme zahvaća PDV, kojim će se snižena stopa od 13 posto primjenjivati i za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata.

- Više nema razlike između toga da li vi ugostiteljskom objektu uzimate ili konzumirate hranu konkretno, odnosno jelo i slastice - rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Zakon o porezu na dohodak treba porezno rasteretiti mlade.

- Predlažemo da za mlade do 25 godina smanjenje porezne osnovice bude 100 posto, dakle oni su u potpunosti oslobođeni poreza na dohodak, s druge strane ovi od 26 do 30 godina smanjenje porezne obveze za 50 post - izvijestio je ministar.

Kod poreza na dobit stopa od 18 posto plaćat će se za godišnji prihod iznad 7,5 milijuna kuna umjesto sadašnjih 3 milijuna, navodi ministar Marić:

- Tom mjerom postojećih 85 posto poduzetnika dižemo na 93 posto poduzetnika od ukupnog broja poduzetnika u Republici Hrvatskoj koji će plaćati porez od 12 posto - rekao je.

Izmjenama u sustavu posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića uvelo bi se oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka. Oporba upozorava da je porezna presija u porastu.

- Moramo biti jasni da će u 2020. od građana biti naplaćeno 5 i pol milijardi kuna više poreza. Znači nemojmo govoriti o tome da se nešto vraća ako u sljedećoj godini imamo 5 i pol milijardi kuna više poreza naplaćenih od građana i tvrtki.

Nije nam jasno i nije mi jasno zbog čega gospodine ministre ne idemo u značajnije povećavanje osobnog odbitka koji bi omogućio da veći broj ljudi obuhvatimo s većim povećanjem plaće - pitao je Gordan Maras (SDP).

- Porezno smo rasteretili građane i poduzetnike. Efekti tog rasterećenja imaju pozitivnu stranu na gospodarstvu kao što sam rekao, na investicije, poticanje zapošljavanja, potrošnju i sl., pa između ostalog imaju i pozitivni povratni efekt na sam proračun i ti se prihodi skupe - odgovorio je ministar financija.

Nikola Grmoja (Most) naveo je kako je Hrvatska, prema podacima Eurostata, jedna od četiri članice u kojima je porezna presija u najvećem porastu. Stručnjaci, navodi, upozoravaju da se presija nije smanjila.

Branko Grčić (SDP) upitao je ministra je li moguće da su mijenjali pojam hrana u jelo u zakonskom rješenju da biste izbjegli smanjenje PDV-a na vino i pivo.

- Vi znate što vino kao proizvod za naše ljude na terenu znači, evo jučer je bilo Martinje, pa smo se svi još jednom mogli uvjeriti što vino znači za Zagorce, za Međimurce, za moje Dalmatince, za Istrijane, za Slavonce, ovom vašom izmjenom i ovim bizarnim potezom zapravo će vino ostati na 25% PDV-a, a nije trebalo - pitao je Grčić.

Ministar Marić kazao je sa su to vrlo jasno precizirali i definirali u odredbama zakona, a dalje od toga nije želio komentirati.

- Moram priznati da ni jedan od zastupnika nije toliko afirmativan bio prema djelatnosti ugostiteljstva, tako da vjerujem da ćete biti vrlo rado viđen gost u svakom od ugostiteljskih objekata - odgovorio Marić zastupniku SDP-a.

Branko Bačić (HDZ) osvrnuo se na izmjenu poreza za mlade.

- Pogledao što to znači na prosječnoj plaći za mladog čovjeka, koji se zaposli u 20-toj godini. Uz sva ova oslobađanja do svoje 30-te godine. To je za prosječnu plaću na mjesečnoj razini 664 kune, na godišnjoj 8.000 kuna, za prvih 5 godina je to 40.000 kuna i još 20.000 kuna za drugih 5 godina, dakle ukupno 60.000 kuna. To je sjajna demografska mjera. Kad se ona poveže s drugim mjerama, drugih resora koje se odnosi na demografiju govori o tome koliko je Vlada primjerice samo u ovoj godini radila na demografskoj obnovi Hrvatske - kazao je Bačić.

Robert Podolnjak (Most) smatra da u mjeri za mlade postoji diskriminacija.

- Oni mladi koji upisuju fakultet, studiraju pa recimo 5 godina čak da studiraju u nekom roku i završavaju fakultet koliko će oni osjetiti ovu mjeru 100% umanjenja godišnjeg poreza na dohodak? Vrlo malo ili gotovo nikako čak i pod uvjetima da se relativno brzo zaposle. Znači ta mjera za njih je diskriminirajuća. Koja je poruka te zakonske odredbe? Ako odmah počnete raditi s 18, 19 godina vi ćete koristiti onih 100% umanjenja, ali ako idete na fakultet vi tih 100% gotovo nikada nećete koristiti i možete imati samo polovičnu mjeru 50%. - kazao je Mostovac.

Ministar Marić ne smatra da je mjera diskriminirajuća, ali svjestan je njezinih određenih nesavršenosti.

- Netko može protumačiti da ovo isto može biti jedna mjera i poticaj studentima da i ranije završe fakultete i ranije uđu u sustav tržišta rada. Svakome je moguće tumačenje - odgovorio je ministar financija.