Oporba: 'Vladajući su odgovorni za prosvjede seljaka... Na kraju će im popustiti jer idu izbori'

Vladajući su odgovorni za ove prosvjede i neka Plenković ode tamo pa neka on skupi političke bodove i riješi ovo. Ja bih bio sretan da ljudi više ne budu u ovoj agoniji, a mi iz oporbe više nećemo imati ovu temu seljaka nego ćemo se baviti nečim drugim. Ja sam tamo jer smatram da će nam se dogoditi, ako izgubimo hrvatsko selo i vlastitu proizvodnju, ono što se dogodilo u koroni kada su se zatvorile granice, a mi nećemo biti samodostatni i onda ćemo se pitati što ćemo jesti, poručuje Mostov Nikola Grmoja komentirajući nastavak prosvjeda seljaka i najavu Ministarstva poljoprivrede da će ih pozvati sutra na sastanak.

Iako prosvjednici pozivaju ministricu Mariju Vučković i predstavnike Vlade u Slavoniju, ministrica ističe kako je nemoguće odgovoriti na poziv koji dođe ujutro za taj dan, stoga ona sastanak organizira u Zagrebu s pozivom dan prije. Prosvjednici su joj odmah odgovorili - u Zagreb neće doći te postavili ultimatum da, ukoliko ona ne dođe k njima danas do 17 sati, oni više ne odgovaraju za ništa.

Grmoja i Bauk: 'Idu izbori, morat će Vlada u konačnici pristati na zahtjeve'

- S obzirom na blizinu izbora očekujem da će se vladajući, koji su vrijeđali seljake i poručivali da se s njima ne žele sastati, morati u konačnici pristati na njihove zahtjeve - dodaje Grmoja.

Isto smatra i SDP-ov Arsen Bauk.

- Dok se razgovara, ima nade za dogovor. Ne vjerujem da će ovo vječno trajati jer to HDZ-u radi političku štetu i sada je samo pitanje koliko će biti spremni popustiti. Prema istraživanjima, neke druge opcije rastu u Slavoniji, a HDZ ne, ali to je trenutačno stanje i sve se to može okrenuti. Neke političke opcije su izabrale izlazak i dolazak među prosvjednike, a vidio sam da dio prosvjednika to ne podržava. To je legitiman način političke borbe, no SDP se u ovom trenutku za to nije odlučio nego za komentiranje i davanje prijedloga - rekao je.

Benčić: 'Ne vidim da će doći do zajedničkog rješenja koje bi zadovoljilo prosvjednike'

I Domovinski pokret očekuje dogovor s Vladom.

- Ja nisam obilazio prosvjede kao Most, snimao selfije Facebook i skupljao jeftine političke poene. Nitko ne negira da afrička svinjska kuga postoji, ali da je bilo nesnalaženja od prve pojave, jest. Još u veljač, kada se pojavila u Srbiji i BiH, Ministarstvo je trebalo zabraniti da se voze svinje kroz te krajeve i dopustiti odstrel divljih svinja. Ali onda bi se zatvorila lovišta lokalnim tajkunima i bilo bi puno manje posla za Gordana Grlića Radmana i njegovu firmu. Ako je biračima do takve vlasti koja ih bukvalno gazi, a djecu su im potjerali u Njemačku i Irsku, onda neka glasaju za HDZ i SDP. Domovinski pokret po Slavoniji radi otkako je osnovan, uvijek odlazimo među ljude, ne naslikavamo se kada su jad i muka, a isto gledamo na Dalmaciju, Zagreb kao i na Slavoniju - kaže Stepphen Bartulica.

Sandra Benčić, predsjednica Kluba Možemo, ne vidi da će doći do zajedničkog rješenja koje bi zadovoljilo prosvjednike, a na koje je Vlada spremna pristati.

- Vladina poljoprivredna politika je takva da je poljoprivredna proizvodnja nedostatna i za vlastite potrebe. Uz to postoje privilegirani koji dobivaju državna zemljišta temeljem čega povlače poticaje iz europskih fondova, a, s druge strane, postoje oni koji zaista proizvode, a država im nije osigurala ni osnovnu infrastrukturu za skladištenje i pakiranje ni tržište. Poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu planirati dulje od godinu dana i poljoprivreda ne može biti prepuštena isključivo tržištu i tako nije nigdje osim u Hrvatskoj. Zato se mi zalažemo da se na svim razinama uvede zelena javna nabava i da sva javna poduzeća, ustanove, državne i lokalne razine hranu i piće nabavljaju od lokalnih proizvođača s kojima bi sklopili ugovore na pet ili više godina - istaknula je.

Pavliček: 'Dočekivali smo goste kulenom, kobasicama, a sad ćemo parizerom'

Tek tada možemo govoriti, naglasila je, da imamo prehrambenu suverenost.

- Očigledno je da ministrica nema namjeru popustiti što se tiče zona ograničenja, odnosno udovoljiti zahtjevima svinjogojaca, a to je da se omogući klanje i držanje svinjskog mesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dijelovima drugih slavonskih županija. To je najbitnije, sve ostalo neće doprinijeti smirivanju tenzije. Događa se da Slavonija ostaje bez tradicijskih obilježja i suhomesnatih proizvoda. Mi smo godinama, desetljećima, dočekivali naše goste s kulenom, kulenovom sekom, kobasicom, slaninom, a bojim da ćemo ih ove godine dočekati parizerom - poručio je i predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.