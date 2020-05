Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je večeras politička previranja, skorašnje izbore, život u novoj normali, ali i sve ćešće svađe na politčkoj sceni.

Što se tiče parlamentarnih izbora, Jandroković je rekao:

- Ta odluka još uvijek nije donesena, razgovaramo. Razgovarat ćemo i s našim koalicijskim partnerima. Donijet ćemo odluku kada procijenimo da je epidemiološka situacija takva da se mogu održati izbori - kazao je Jandroković za Novu TV.

Pojasnio je što znači dobra epidemiološka situacija.

- Brojke su sada dobre, pratimo, sve se čini da je Hrvatska uspješna u tome i da ulazimo u dobru situaciju da imamo izbore - kazao je, no nije želio reći raspušta li se idući tjedan Sabor.

- To je moguće, ali ne mogu to točno reći jer nismo donijeli odluku. Odluku ćemo donijeti vrlo skoro - kazao je.

Komentirao je i vodi li predsjednik Milanović ljevicu na izborima.

- Izjava je bila nepotrebna i neprimjerena. Te ideološke teme u ovom trenutku, to je bio pokušaj skretanja s onoga što je važno. Danas se Hrvatska ne dijeli po ideološkim temama, već je podjela na one tko omogućuje život, zdravlje i sigurnost, naspram onih koji žele kaos i neuspjeh. Hrvatska se ne dijeli ideologijom, već sposobnošću i nesposobnošću i nesadržajnošću - kazao je Jandroković komentirajući izjave u Jasenovcu i odlazak Milanovića iz Okučana.

Kazao je da je interes građana zdravlje i gospodarske teme.

- Oporba pokazuje da HDZ-ova Vlada uspješno upravlja ovom krizom jer ju napada i želi ju spriječiti da se izbori dogode, jer se boje izbora - kazao je Jandroković koji tvrdi da Vlada ne žuri s izborima.

- U rujnu nas čeka čitav niz odluka i bitno je da Vlada ima legitimitet, da bi se nosili s gospodarskim izazovima - rekao je.

Jandroković smatra kako oporba želi kaos. "To su ljudi koji ne znaju sadržaj politike".

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić nazvao je Jandrokovića rektalnim alpinistom. Jandroković će zbog toga tužiti Bernardića.

- Najavio sam tužbu i tužba će biti podnesena. Bernardić... dugo sam već u politici i ovo izlazi izvan normalnog političkog okvira. To je bilo prostački, primitivno, uvrijedio je moju obitelj, moju ženu, djecu. To je bilo pripremljeno i on je koristio rječnik koji je za mene neprihvatljiv - kazao je.

Komentirao je i Škorin politički potencijal.

- Prvo je izborni rezultat. Sve će o tome ovisiti. Naši kriteriji bit će i sličnost u svjetonazoru - kazao je Jandroković.

Nije želio govoriti tko će biti na listi za izbore.

- Volio bih da Krstičević nosi jednu od lista na izborima. Na listama će biti naši najbolji ljudi - kazao je, ali nije želio izravno odgovoriti na pitanje hoće li na njima biti i Vili Beroš, već je samo poručio: "Bit će najbolji ljudi. Zaključite sami".

Komentirao je i Milanovićev postupak u Okučanima.

- To je pokušaj da se u kampanju ubace ideološke podjele, ali danas se Hrvatska dijeli na one koji stvaraju kaos i oni koji su sposobni upravljati krizom - rekao je.

