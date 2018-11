"Oporbenjaci se priključuju većini jer cijene rad Vlade..."

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak da je vladajuća većina stabilna već godinu i pol dana, a to što joj se priključuju pojedini oporbeni zastupnici pokazuje da cijene rad Plenkovićeve Vlade.

"Činjenica da se oporbeni zastupnici priključuju strankama koje čine vladajuću većinu govori da cijene ono što radi Vlada Andreja Plenkovića", rekao je Bačić novinarima.

To što zastupnici drugih klubova, u pravilu oporbenih, odlaze iz oporbenih stranaka je problem tih stranaka. Očito su bili nezadovoljni politikom stranke ili svojim položajem unutar stranke, to su glavni razlozi zbog kojih odlaze, komentirao je Bačić prebjege iz oporbenih stranaka u redove vladajućih.

Na pitanje olakšava li mu to posao, s obzirom da mora voditi računa o kvorumu i dovoljnom broju ruku za izglasavanje zakona, Bačić uzvraća da podržava njihovo priključivanje redovima vladajućih, ali se tim transferima nije ništa bitno promijenilo, jer klubovi HDZ-a i ostalih stranaka većine uredno ispunjavaju svoje obaveze.

"Ja još uvijek računam na 77 ruku koje su sigurne od prvog dana, a to što se još poneki zastupnik priključio drugim klubovima pozdravljam, ali nemam nikakvih posebnih komentara", kaže Bačić.

Upitan smatra li takve prelaske prijevarom birača, odgovara da je oduvijek bilo prelazaka iz jednog kluba u drugi ili napuštanja stranaka na čijoj su listi pojedini zastupnici ušli u Sabor, a vjerojatno će ih biti i ubuduće.

"Ako postoji naznaka bilo kakve trgovine, za to sam da se to ispita i utvrdi. Apsolutno sam protiv prelazaka koji bi bili rezultat političke trgovine", poručio je Bačić dodavši da osuđuje bilo kakav vid kupovine mandata jer je to nezakonito i treba biti procesuirano.

HDZ s tim prelascima nema ništa, mi imamo svoj Klub koji funkcionira iznimno dobro, a nemamo ništa protiv prelazaka ako su oni rezultat nezadovoljstva pojedinih zastupnika u svojim strankama, ponovio je.

Najavio je da će Sabor na idućoj sjednici raspravljati o poreznoj i mirovinskoj reformi, rebalansu proračuna, izvršenju proračuna za prošlu godinu te proračunu za iduću godinu.

Što se tiče Marakeškog sporazuma, o njemu će se u Saboru raspravljati, ovisno o dogovoru, na mjerodavnim odborima ili u nekom drugom formatu, možda i na plenarnoj sjednici, najavio je Bačić dodavši kako bi rasprava trebala biti gotova do kraja prvog tjedna u prosincu.