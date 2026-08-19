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Opozvan još jedan proizvod! U popularnom proteinskom pudingu pronađena bakterija

Piše HINA,
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Opozvan još jedan proizvod! U popularnom proteinskom pudingu pronađena bakterija
Foto: HAPIH
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Dobavljač proizvoda je Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, Njemačka, a u maloprodaji je u Lidlu Hrvatska

Državni inspektorat izvijestio je da je Lidl Hrvatska opozvao proizvod "Milbona High Protein Pudding Čokolada, 200g" s rokom trajanja 14. rujna 2026., zbog prisutnosti bakterije Bacillus cereus u sadržaju, objavila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Foto: HAPIH

Dobavljač proizvoda je Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, Njemačka, a u maloprodaji je u Lidlu Hrvatska. 

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Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, a iz Lidla navode da ga se može vratiti u bilo koju njihovu trgovinu uz povrat novca, neovisno o predočenju računa.

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