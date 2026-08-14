Ne jedite ove jagode! Zbog norovirusa povlači se iz prodaje

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda K Classic Erntefrische Erdbeeren, odnosno svježe ubranih, brzo smrznutih jagoda u pakiranju od 300 grama, zbog utvrđenog norovirusa. Opoziv se odnosi na proizvod s GTIN oznakom 4337185826788 i rokom najbolje upotrijebiti do 10. veljače 2028. godine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Proizvođač proizvoda je ZUMDIECK GmbH iz Paderborna u Njemačkoj, a maloprodaja Kaufland Hrvatska k.d. iz Zagreba.

Detalji o opozivu dostupni su na mrežnim stranicama Kauflanda Hrvatska.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.