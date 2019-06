Divljak u Koprivnici jurio je po nogostupu, policija ima snimku

Zaobišao me i vozio po nogostupu. Uskoro je dojurio i drugi auto koji me prestigao. Sve su to napravili preko pune trake. Učinilo mi se kao da se utrkuju, započinje priču čitatelj koji nam je poslao video jurnjave u Koprivnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimku je dobila i koprivnička policija, potvrdili su nam.

- Znamo za to, istražujemo slučaj. To se dogodilo danas između 14 i 15 sati - rekli su nam iz policije i dodali kako će više detalja objaviti u četvrtak.

Na videu koji nam je poslao čitatelj vidi se kao vozač velikom brzinom vozi po dijelu ceste namijenjenom pješacima. Čitatelj koji nam je poslao fotografije i video kaže kako se sve dogodilo na Varaždinskoj cesti u Koprivnici.

Foto: čitatelj24sata

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Isto tako, čitatelj tvrdi kako je na nogostupu u trenutku divljanja vozača bilo djece.

- Mogli su se sudariti u svakom trenu, a na tom dijelu na nogostupu su bila i djeca. Netko je mogao tako nastradati. Meni su dvaput dijete udarili jer su prebrzo vozili i zato sam odlučio poslati ovaj video - rekao je ljutiti čitatelj.

- Trebao sam pozvati policiju ali nisam u svoj toj žurbi. Sljedeći put hoću - zaključio je.

Policija je obaviještena, više detalja objavit će u četvrtak.