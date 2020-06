Oprez na A1: Planuo Mercedes

Između čvorova Ravča i Zagvozd: Do kvara je došlo na elektroinstalacijama. Vozač je pokušao sam ugasiti vatru dok su vatrogasci stizali, no nije pomoglo. Automobil je već izgorio

<p>Na autocesti A1 u Rašćanima, između čvorova Ravča i Zagvozd došlo je do kvara na vozilu koji je uzrokovao zapaljenje automobila. </p><p>Vatrogasci su izašli na teren. Prema prvim njihovim informacijama nema ozlijeđenih. Radi se tek o materijalnoj šteti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Planuo automobil</p><p>Iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kažu kako su dojavu dobili u 14 sati i 30 minuta: </p><p>- Na kolniku autoceste u pravcu Splita, došlo je do požara na vozilu Mercedes makarskih registracijskih oznaka. Vozač je zamijetio dim iz automobila i stao u zaustavnu traku. Pokušao je sam ugasiti požar, ali kako nije uspio, pozvao je vatrogasce - javljaju iz policije. <br/> Materijalna šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna. Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar, ali vozilo je već bilo izgorjelo. Za sada se pretpostavlja kako je kvar nastao na elektroinstalacijama. </p><p>Kako se vidi sa snimke koju smo dobili od čitatelja, gusti dim stvarao je probleme u prometu na toj dionici.</p><p>Vozilo je parkirano u smjeru Zagreba, a promet se odvija u dvije prometne trake. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez. Vozi se uz ograničenje brzine do 60 kilometara na sat. </p>