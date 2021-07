U četvrtak je u Zagrebu na mjernoj stanici Ksaverska ulica Ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) izmjerio visoku razinu prizemnog ozona. Prešao je prag obavješćivanja od 180 mikrograma po metru kubnom.

Prema riječima dr.Pehnec, piše N1, prag obavješćivanja trenutačno nije prekoračen, no vrlo lako je moguće da se to dogodi u nastavku dana, kao što je bio slučaj jučer. Radi se o nevalidiranim podacima, no moraju se objaviti u slučaju prekoračenja pragova prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućh tvari u zraku.

Osjetljive skupine građana, poput male djece, trudnica, starijih građana s kroničnim respiratornim bolestima i plućnim bolesnicima, osoba slabijeg zdravlja, mogle bi osjećati simptome iznenadne glavobolje, iritacije očne sluznice, grla, nosa i dišnih puteva.

Građane mole da slijede savjete i preporuke mjerodavnih tijela za javno zdravstvo te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju kada se prag obavješćivanja prekorači.