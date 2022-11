Oprez! Za dio Hrvatske crveni alarm! Očekuju olujnu buru

Diljem obale izdana su upozorenja zbog jake bure, a u nekim dijelovima, ponajviše podno Velebita, udari vjetra dosezat će i do 150 kilometara na sat.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz narančastih upozorenja za sve regije od Istre do Pelješca, dok je crveno upozorenje izdano za Velebitski kanal gdje se očekuje orkanska bura koja će biti posebno opasna za pomorce, a postoji i rizik od štete za obalnu infrastrukturu. DHMZ savjetuje da se danas izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja, a vrlo je moguće da ni trajekti neće ploviti. U drugom dijelu dana bura će slabjeti, a ponegdje okrenuti i na sjeverozapadnjak.

U unutrašnjosti se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a većinom u Slavoniji, Baranji i Srijemu te u Lici ponegdje još uz kišu, osobito ujutro i prijepodne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 9 do 14, a na Jadranu od 16 do 21 °C.

