Oprez zbog vjetra! U Lepoglavi i Ivancu sa zgrada odletio krov

Jaki udari vjetra podigli su krov na zgradi poštanskog ureda u Lepoglavi u ponedjeljak ujutro, potvrdili su nam iz varaždinske policijske postaje.

Trenutno su na terenu policijski i vatrogasni službenici koji osiguravaju prostor oko zgrade. Ozlijeđenih zasad nema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog krova koji visi sa ruba zgrade, kolnik je zatvoren zbog sigurnosti prolaznika.

Vatrogasci su zbog vjetra morali intervenirati i u Ulici Stjepana Vukovića u Ivancu. Vjetar je odnio krov s garaže na kućnom broju četiri, a dvije kuće dalje odnio je dio šindre i oluka. Jak vjetar odnio je i limeni krov u Ulici Ivana Gorana Kovačića s zgrade u kojoj se nalazi tvrtka Tokić Autodijelovi, javlja Regionalni.

Udari vjetra rušili su drveća u Đurđevcu.

Foto: snimio čitatelj/24sata

Meteoalarm upozorava da su na sjeveru Hrvatske mogući mjestimice olujni udari jugozapadnog vjetra, uz najjače udare vjetra brzine 65-105 km/h. Na području Like i Gorskog kotara i u najvišem gorju mogući i orkanski udari jugozapadnog vjetra, uz udare vjetra 90-130 km/h.

Stablo palo na vozača u Sloveniji i ubilo ga

Jak vjetar, koji je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatio sjeveroistočni dio Slovenije, stvara probleme u prometu i opskrbi električnom energijom, a jedna je osoba poginula kada se na automobil srušilo stablo.

Kako je objavila policija, na cesti Dravograd-Maribor jutros je oko 5 sati srušeno stablo palo na vozača koji je vozio prema Mariboru i on je umro na mjestu nesreće. Njegov identitet još se utvrđuje, a cesta je zatvorena. Zbog jakog vjetra u brojnim mjestima u tom dijelu zemlje srušena su stabla, problemi su u prometu, ali i opskrbi električnom energijom, pa je više od tisuću potrošača bez struje.

Zbog jakog vjetra jugozapadnog smjera, koji na pojedinim mjestima dostiže brzinu do 100 kilometara na sat, agencija za okoliš za cijelo je područje Slovenije proglasila narančasti alarm, drugi najviši stupanj opasnosti od elementarnih nepogoda, no predviđa se da će vjetar do večeri oslabjeti.

Tema: Hrvatska