Oprezno! Danas za dio Hrvatske upalili narančasti meteoalarm

Hrvatska je u četvrtak ponovno u žutom. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za grmljavinsko nevrijeme u Riječkoj, Gospićkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj regiji za potencijalno opasno vrijeme. U Osječkoj regiji također je moguće grmljavinsko nevrijeme, a izdano je narančasto upozorenje za opasno vrijeme.

Prognoza za Hrvatsku

Iako je u prvom dijelu dana na Jadranu pretežno sunčano, upozorenje je izdano i za pomorce i nautičare. Na sjevernom, a od sredine dana i na preostalom dijelu Jadrana, uglavnom uz obalu, mogući su neverini. Trenutno nema upozorenja za moguće toplinske udare.

Vrijeme je i dalje nestabilno, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno izraženi pljuskovi mogući su poslijepodne u gorskim krajevima, prema kraju dana vjerojatnost za njih povećana je ponovno u središnjim predjelima, ali i na Jadranu, ponajprije na sjeveru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Nestabilna je i atmosfera, osobito u sjevernim kopnenim krajevima zemlje i na Kvarneru. DHMZ tako upozorava da bi najosjetljiviji meteoropati mogli osjećati umor i biti razdražljivi, dok će se ostali uglavnom osjećati dobro.

Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno pojačan, a na Jadranu sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 33 stupnjeva Celzijusovih.

Prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još prijepodne oblačnije uz mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izgledniji su u drugom dijelu dana, osobito navečer i u noći kada lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 29 °C.

Gorski kotar i Lika

Prijepodne pretežno sunčano, a od podneva uz dnevni razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženi. Vjetar većinom slab, u višim predjelima do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 °C.

Istra

Sunčano uz umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, krajem dana razvedravanje. Puhat će slab zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 22 °C, a najviša dnevna od 30 do 32 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom. Uz jače naoblačenje navečer je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, popodne mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom. Prema večeri i kraju dana kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mogući su u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 °C.

