Oprezno u prometu zbog kiše i ne zaboravite uključiti svjetla

Od 1. studenoga do 31. ožujka, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, podsjetili su u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, mogući su odroni, u Gorskom kotaru i dijelu Dalmacije mjestimice ima i magle pa iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnom prijelazu Bregana/Obrežje teretna vozila na izlaz čekaju dva sata i više.

Zbog vjetra u prekidu su: trajektne linije Sumartin-Makarska i Dubrovnik-Lopud-Suđurađ, a trajekt na liniji Ubli-Vela Luka isplovit će iz Vela Luka. U prekidu su i katamaranske linije: Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Komiža-Biševo, Korčula-Hvar-Split, Dubrovnik-Šipan-Mlje te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Od 11. studenoga linija Rijeka - Rab - Novalja (Pag) plovi po privremenom redu plovidbe zbog radova u luci Novalja. Umjesto pristajanja u luci Novalja katamaran će pristajati u luci Tovarnele (Lun).

U ponedjeljak nas čeka promjenljivo i iznadprosječno toplo. Kiše i pljuskova bit će uglavnom u prvom dijelu dana, a poslijepodne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju mjestimice jak. Na Jadranu jak, mjestimice i olujan jugozapadni i južni vjetar, poslijepodne u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, u Dalmaciji i do 21 °C, javlja DHMZ.

Tema: Hrvatska