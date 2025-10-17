Obavijesti

News

Komentari 14
IMAO JE DVA PIŠTOLJA

Opsadno stanje u Beogradu: Tijelo na dječjem igralištu i dramatično uhićenje muškarca

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Opsadno stanje u Beogradu: Tijelo na dječjem igralištu i dramatično uhićenje muškarca
Foto: telegraf

Naoružani muškarac uhićen je u Beogradu na vodi, nedaleko od mjesta gdje je na dječjem igralištu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca, a neslužbeno se radi o osumnjičenom za ubojstvo

Muškarac naoružan s dva pištolja uhićen je u četvrtak navečer u Beogradu na vodi u dramatičnoj akciji. Na snimci koja se širi na društvenim mrežama vidi se kako ga više policajaca u civilu obara na pješačkom prijelazu i zadržava na tlu. A kako je objavio Telegraf, radi se o Đ.Z. (21), osumnjičenom za ubojstvo muškarca, dok policija traga za još dvojicom koji su pobjegli autom.

Nedugo prije toga, u istom dijelu grada, na dječjem igralištu pronađeno je tijelo muškarca (35), koji je upucan s nekoliko hitaca, a jedan ga je pogodio u glavu.

Svjedoci su ispričali su čuli pucnjeve.

- Naša ekipa mogla je samo utvrditi smrt kod muškarca starog 35 godina - rekli su liječnici Hitne za RTS.

DRAMA U SPLITU Sukobili se policajci i studenti! Student: Zaletjeli su se u nas; Policija: Bili su pijani i vrijeđali
Sukobili se policajci i studenti! Student: Zaletjeli su se u nas; Policija: Bili su pijani i vrijeđali

Policija je ubrzo nakon pronalaska tijela blokirala cijeli prostor Beograda na vodi, a istraga ih je dovela do osumnjičenog kojeg su priveli na cesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI

Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'

Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025