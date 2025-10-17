Opsadno stanje u Beogradu: Tijelo na dječjem igralištu i dramatično uhićenje muškarca

Muškarac naoružan s dva pištolja uhićen je u četvrtak navečer u Beogradu na vodi u dramatičnoj akciji. Na snimci koja se širi na društvenim mrežama vidi se kako ga više policajaca u civilu obara na pješačkom prijelazu i zadržava na tlu. A kako je objavio Telegraf, radi se o Đ.Z. (21), osumnjičenom za ubojstvo muškarca, dok policija traga za još dvojicom koji su pobjegli autom.

Nedugo prije toga, u istom dijelu grada, na dječjem igralištu pronađeno je tijelo muškarca (35), koji je upucan s nekoliko hitaca, a jedan ga je pogodio u glavu.

Svjedoci su ispričali su čuli pucnjeve.

- Naša ekipa mogla je samo utvrditi smrt kod muškarca starog 35 godina - rekli su liječnici Hitne za RTS.

Policija je ubrzo nakon pronalaska tijela blokirala cijeli prostor Beograda na vodi, a istraga ih je dovela do osumnjičenog kojeg su priveli na cesti.