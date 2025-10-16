Sukobili se policajci i studenti! Student: Zaletjeli su se u nas; Policija: Bili su pijani i vrijeđali

Šokantna snimka tučnjave ponovno se širi Splitom, ovaj put je u glavnoj ulozi, policajac. Kako potvrđuju iz policije sve se dogodilo sinoć na splitskom Kampusu, gdje je došlo do sukoba između policajca i grupe studenata koji su navodno samo čekali taksi.

- Četiri momka sjedila su na terasi kafića i čekala taksi, a postoji i potvrda o tome iz Bolt aplikacije. Tada je došla policija i zaletjela se na optuženog te ga bacila na pod. Nakon toga prijatelj počinje snimati video na kojem se vidi kako je policajac prvi i totalno bez razloga udario optuženog. Predstavio se imenom, a prezime i broj značke nije htio dati na uvid - rekao je jedan od očevidaca za Slobodnu Dalmaciju.

Na snimci se vidi trenutak eskalacije na terasi kafića i kako policajci mladićima govore da prestanu snimati. Jedan od mladića je ubrzo nakon toga priveden.

- Brzo nakon što je odveden u postaju došli su i ostali prijatelji koji su svjedočili cijeloj situaciji. Jutros kad smo išli provjeriti situaciju, nisu nam htjeli dati nikakvu informaciju, bez obzira što smo se pozvali na roditelje optuženog momka koji žive u Zagrebu i ne mogu od tamo dobiti nikakvu informaciju - ispričao je student.

S druge strane splitska policija potvrdila nam je kako su sinoć iz 1:40 zaprimili poziv građanina koji je tražio dolazak policije radi toga jer više osoba narušava javni red i mir na adresi Cvite Fiskovića u Splitu.

- Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici utvrdili su da veća grupa osoba narušava javni red i mir, izdali su zapovijed osobama da prestanu s daljnjim narušavanjem i da se udalje. Grupa vidno alkoholiziranih muškaraca odbila je postupiti po izdanoj zapovijedi policijskih službenika i unatoč izdanim upozorenjima i naredbama odbili su se udaljiti, nastavili su narušavati javni red i mira, a dvojica vidno alkoholiziranih muškaraca su započela s vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika. Nad tri osobe su uporabljena sredstva prisile: tjelesna snaga i sredstva za vezivanje - kažu iz policije.

Dodaju kako su sredstva prisile upotrebljena nad alkoholiziranim mladićem (21) koji je narušavao javni red i mir, odbio se udaljiti iz skupine i prilikom policijskog postupanja je vrijeđao i omalovažavao policijskog službenika.

- Alkotestiran je i utvrđena mu je koncentracija od 1,73 g/kg. Sredstva prisile su uporabljena nad alkoholiziranim 22-godišnjakom koji je odbio postupio po izdanoj zapovijedi i udaljiti se iz skupine i nastavio je narušavati javni red i mir. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,13 g/kg. Također, sredstva prisile uporabljena su i nad 21-godišnjakom koji je u alkoholiziranom stanju vrijeđao i omalovažavao policijskog službenika u obavljanju službene dužnosti i odbio postupiti po izdanoj zapovijedi. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija od 1,23 g/kg - navode iz policije.

Kako kažu svi su uhićeni i dovedeni u službene prostorije i zadržani do otrježnjenja nakon čega je nad njima provedeno istraživanje.

- Nitko od uhićenih nije zadobio ozlijede. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su svojim ponašanjem počinili prekršaje iz čl. 13, čl.17 i čl. 23 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i nakon provedenog istraživanja odvedeni su na nadležni sud - zaključuje policija.