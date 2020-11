Optužen američki psiho koji je u Zagrebu zatočio bolesnog brata

Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 38-godišnjeg Amerikanca, tereteći ga da je svog brata s metalnim i tjelesnim teškoćama zatočio u kući u Zagrebu, izgladnjivao ga i ozlijedio

<p>Protiv američkog državljanina kojeg se optužnicom tereti za protupravno oduzimanje slobode i nanošenje teških tjelesnih ozljeda predloženo je produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja nedjela, izvijestilo je u petak navečer Državno odvjetništvo.</p><p>Terete ga da je od veljače do 14. kolovoza svom bratu koji ima teže tjelesne i mentalne nedostatke onemogućio slobodu kretanja i napuštanja kuće i vezivao ga raznim sredstvima uslijed čega je žrtva zadobila brojne tjelesne ozljede.</p><p>Optuženik je živio s bratom u zajedničkom kućanstvu u Zagrebu te mu je bio postavljen za skrbnika. No osim što ga je držao vezanog, uskraćivao mu je hranu i njegu čime ga je doveo u stanje izrazite mršavosti i smanjene mišićne mase, navodi se u optužnici.</p><p>Amerikanca su prijavili susjedi koji su u njegovom dvorištu primijetili pothranjenog muškarca kako zavezanih ruku i s lancima na nogama puzi do smeća te pokušava pojesti otpatke hrane. Kad mu je policija pokucala na vrata optuženik je prvo tvrdio da je sam u kući, a nakon što je utvrđeno da je skrbnik starijem bratu koji ima autizam tvrdio je da mu brat živi u Americi.</p><p>No policija je nakon što je pribavila nalog pronašla u toaletu žrtvu koja je bila u jako lošem stanju, s rukama na leđima vezanim plastičnim vezicama i policijskim lisicama na nogama.</p>