Optužen da je silovao dva psa: Odbili su mu odrediti istražni zatvor, opet će ga zvati na sud

Vijeće smatra da raspravna sutkinja nije iscrpila sve mogućnosti pozivanja optuženika na raspravu. I. I. (44) optužen je da je spolno općio sa svoja dva psa nanoseći im bol i patnju

<p>Izvanraspravno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu odbilo je zahtjev da se I. I. (44), optužen da je seksualno zlostavljao svoje pse, odredi istražni zatvor zbog nedolaska na rasprave.</p><h2>Bio zaposlenik Europskog parlamenta</h2><p>Kako doznajemo, vijeće smatra da raspravna sutkinja nije iscrpila sve zakonske mogućnosti pozivanja optuženog na raspravu. Određivanje istražnog zatvora prvi je korak kako bi se protiv optuženog mogla raspisati prvo lokalna potraga, a zatim i međunarodna tjeralica odnosno Europski uhidbeni nalog.</p><p>I. I. optužen je da je od 2009. do rujna 2015. godine na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psima nanoseći im bol i patnju. Suđenje mu se trebalo nastaviti početkom rujna, no on se ponovno nije pojavio na sudu. </p><p>Poziv su mu pokušali uručiti na dvije poznate adrese, jednu u Zagrebu i drugu u Bruxellesu, gdje je bio zaposlenik u Europskom parlamentu.</p><p>Oba poziva vratila su se sudu, onaj zagrebački uz napomenu da je obaviješten, no nije podigao poziv, a za drugi da je dostava pokušana.</p><p>U spis je ranije dostavio medicinsku dokumentaciju da se u inozemstvu liječi od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja uzrokovanog postupkom koji se vodi protiv njega i strahom od novinara, no vještak psihijatar zaključio je da je raspravno sposoban te da nema zapreke za njegovo prisustvovanje suđenju.</p><h2>Otkrili su ga slučajno</h2><p>Zbog sumnje da je fizički i seksualno zlostavljao svoje ljubimce, konkretno dva psa, mužjaka i ženku pasmine rodezijski gonič lavova, I. I. je uhićen još u rujnu 2015. godine. Istražitelji su ga otkrili slučajno, tijekom akcije usmjerene protiv pedofila. </p><p>U njegovu stanu pronašli su 111 DVD-a i CD-a sa spornim fotografijama. Kako se psi ne bi opirali maltretiranju, znao im je uskraćivati hranu i vodu. Od posljedica zlostavljanja kujica je uginula u Skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu.</p><p>Krajem 2016. godine je protiv I. I., koji tvrdi da je nevin, podignuta optužnica zbog mučenja životinja, a 2017. godine mu je počelo suđenje. Tri godine kasnije, on i dalje ne dolazi na sud.</p>