Optužene za ubojstvo Zorice pustili da se brane sa slobode

Bračni par iz Šumeća, kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu osumnjičilo za ubojstvo nestale Zorice Fadljević (48) iz Sibinja nedaleko od Slavonskog Broda, u petak je pušten iz pritvora u Požegi da se brani sa slobode.

- Županijsko državno odvjetništvo ima rok od tri dana da se žali na tu odluku sudca, što će najvjerojatnije i učiniti u ponedjeljak - rekao je jedan od odvjetnika osumnjičenih. Neslužbeno doznajemo da je osumnjičena žena (61) u teškom psihičkom stanju.

- Ona je imala problema i prije, ali u. ovoj situaciji nije niti čudno, jer ljudima koji su preko 60 godina teško pada zatvor - rekao je odvjetnik. Ne usvoji li sudac žalbu Županijskog državnog odvjetništva, osumnjičeni će početak sudskog postupka čekati kod svoje kuće, a on će početi potvrđivanjem optužnice koju je protiv njih podiglo Županijski državno odvjetništvo.

Zorica Fadljević posljednji puta je viđena 18. studenog ove godine oko 17 sati u Štamparevoj ulicu u Slavonskom Brodu. Na sastanak s jednom ženom dovezao ju je njen suprug. On je ostao u automobili, a ona je otišla do glavnog ulaza u slavonskobrodsku bolnicu. Susrela se s jednom ženom, a zatim su obje otišle do parkirališta u blizini slavonskobrodske tržnice gdje ih je u automobilu čekao muškarac. Od tada joj se gubi trag. U subotu 23. studenog priopćenjem se oglasilo Županijsko državno odvjetništvo u kojemu stoji da su uhićeni žena (60) i muškarac (62), kojeg donosimo u cijelosti:

U Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu su 23. studenog 2019. obavljene dokazne radnje prvog ispitivanja 60-godišnje hrvatske državljanke i 62-godišnjeg hrvatskog državljanina te je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona/11. (23. 11. 2019.)

Sudac istrage, sutkinja Marija Balenović, je po prijedlogu ovog državnog odvjetništva odredila istražni zatvor okrivljenicima na temelju članka 123. stavak 1. točka 2. ZKP/08.

Svaki puta nakon što bi istekao rok zadržavanja Županijsko državno odvjetništvo je tražilo zadržavanje, tako i prije donošenja odluke od strane suda, kojim je tražilo da se osumnjičeni muškarac i žena zadrže u pritvoru do pravomoćnosti presude, on očito je sud drugačijeg mišljenja čim je osumnjičene pustio da se brane sa slobode.