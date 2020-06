'Optuženi dužnosnici ne smiju primati plaću još 12 mjeseci...'

<p>Iako je bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac smijenjena s funkcije i u istražnom pritvoru, nastavit će dobivati punu plaću još šest mjeseci te pola plaće još šest. Pitali smo, stoga, naše članove koje je njihovo mišljenje o tome i treba li Josipa Rimac dobiti 6+6 plaća? Svega 2% smatra kako je to u redu, dok najveći broj ostalih misli kako se time ismijavaju porezni obveznici, kažu u Udruzi.</p><p>- <em>Udruga Glas poduzetnika zalaže se za promjenu zakona 6+6 u slučajevima u kojima su dužnosnici smijenjeni zbog optužbi za kriminal. Jedan od postulata UGP-a je #višepravde. Smatramo kako jedna od hitnih reformi mora biti reforma pravosuđa i očekujemo prvostupanjsku presudu optuženima u aferi Vjetroelektrane u roku od maksimalno godinu dana, a drugostupanjsku u roku od šest mjeseci. Također, jedan od zahtjeva u pledgeu (zalogu) UGP-a koji smo slali na očitovanje političkim strankama i jest povećanje efikasnosti, depolitizacija i neovisnost pravosuđa kroz preustroj izbora sudaca i digitalizaciju. U tom zahtjevu obrazlažemo sljedeće: “Sudstvu i upravi u najkraćem roku treba osigurati materijalne uvjete za uspješan rad. Uvođenje javno dostupne valorizacije rada sudaca, te nastavno na to utvrđen sustav nagrađivanja kao i predviđenih negativnih posljedica ovisno o učinkovitosti u radu. Nužno je propisati krajnje rokove u kojima se stanje u svim javnim registrima, a posebno zemljišnim knjigama ima urediti, obzirom da njihova potpunost i usklađenost predstavlja osnovu pravne sigurnosti i preduvjet pokretanja znatnog dijela ekonomskih procesa i investicijskih ciklusa. Mjerljivi rezultat reforme pravosuđa je da bi u svim prvostupanjskim sudskim postupcima presude trebale biti donesene unutar jedne godine, a u drugostupanjskim postupcima unutar šest mjeseci.“</em></p><p>Efikasno pravosuđe je preduvjet za uspješno društvo. Zgroženi smo korupcijom na svim razinama. Ovo nije društvo kakvo želimo! Hrvatska 2.0 mora biti država u kojoj će svi procesi biti transparenti, u kojoj zbog brzog i efikasnog pravosuđa koruptivne radnje neće ni biti opcija, smatraju.</p><p>“UGP ide do kraja, ljudi i stranke koji su doveli Hrvatsku u ovo stanje sigurno ne mogu biti nositelji promjena.“ rekao je <strong>Dražen Oreščanin</strong>, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika. „Ova Vlada je na svu sreću prošlost, nikada do sada u povijesti nije toliko članova jednog saziva smijenjeno zbog korupcije. Korupcija je utkana u sve pore postojećeg političkog sustava i to moramo mijenjati iz korijena i osigurati da u politici ubuduće budu pošteni, sposobni i vrijedni ljudi. UGP će ubuduće, od sljedećih parlamentarnih izbora i formiranja nove Vlade, davati javno mišljenje o svakom planiranim imenovanju ministara, pomoćnika, državnih tajnika i ljudi na rukovodećim pozicijama u tijelima javne uprave i javnim poduzećima, kako bismo spriječili da na takva mjesta dolaze ljudi bez stručne reputacije i upitnog poštenja.“</p>