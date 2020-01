Optuženi za napad na liječnika predozirao se u Remetincu?

Mirsadu Šečiću pozlilo je na Badnjak u zatvoru. U komi je prevezen u bolnicu Rebro, a dva dana kasnije je preminuo.

- Kad su ga donijeli u bolnicu, čitav je bio natečen. On se nikad nije žalio da bi bio bolestan, da ga boli glava, nikad, nikad, nikad... - izjavila je Rukija Beganović, majka preminulog mladića za RTL. Obitelj je za “RTL Danas” rekla kako sumnja da je na Badnjak u Remetincu izbila tučnjava u kojoj je stradao, no iz Ministarstva pravosuđa su to demantirali.

Foto: Screenshot (RTL Danas)

- Dana 24. prosinca 2019. godine u 19.15 sati, preminuli zatvorenik je izgubio svijest u sobi u kojoj je boravio. Službenici pravosudne policije zatvoreniku su odmah pružili pomoć i pozvali službu hitne medicinske pomoći, koja je u Zatvor u Zagrebu stigla za petnaestak minuta i nastavila s pružanjem pomoći. Zatvorenik je odvezen u Klinički bolnički centar Zagreb u 19.45 sati gdje je i hospitaliziran - rekli su iz Uprave za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa.

Neslužbeno doznajemo kako su Šečić i njegovi cimeri u ćeliji nekako nabavili tablete te organizirali “tulum” koji je za Šečića, nažalost, kobno završio. Točan uzrok smrti znat će se nakon obdukcije.

- Sam uzrok smrti u ovom trenutku nije poznat, a po prijmu službene obavijesti i rezultata obdukcije o istome ćemo Vas izvijestiti. Napominjemo kako prema zatvoreniku nisu zabilježena značajnija postupanja pravosudne policije niti primjena sredstava prisile - dodaju iz Ministarstva.

Šečić je u istražnom zatvoru završio jer je s majkom, bratom i sestrom bio optužen za napad na liječnika na Jordanovcu, kao i za demoliranje bolničkog inventara nakon što mu je u bolnici umro otac.