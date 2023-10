Optužila muža za seks bez pristanka: Ispostavilo se da ga je varala i bila trudna s drugim

Sud treba nedvojbeno utvrditi da se kazneno djelo dogodilo na na način kako je to opisano u optužnici.Izvedeni dokazi su takvi da to vijeće nije moglo utvrditi bez sumnje pa je primijenilo načelo in dubio pro reo (u slučaju sumnje treba presuditi u korist okrivljenog). To ne znači da se događaj nije dogodio već do nema dokaza iz kojih bi tako nešto nedvojbeno proizlazilo, rekla je predsjednica sudskog vijeća nakon nepravomoćne oslobađajuće presude.

Žena iz okolice Zagreba (37) u veljači 2020. kazneno prijavila supruga (47) da je u siječnju i veljači 2020. u dva navrata s njom u njihovoj sobi imao seksualni odnos suprotno njezinoj volji nakon što bi popila tabletu od od 10 mg Normabela zbog čega se nije mogla oduprijeti.

Jedva čekam da se sve ovo okonča. U pritvoru mi je bilo vraški teško jer nisam znao što se događa i što je s djecom koja su me, kada sam izašao iz zatvora, pitala hoću li ih ja napustiti i naći drugu. Nadam se da će se situacija stabilizirati i da će djeca uspostaviti kontakt s majkom, rekao je na sudu optuženi koji je odbacio optužbe.

Neposrednih dokaza nije bilo, niti su svjedoci o tome imali neposredna saznanja. Tijekom suđenja nesporno je utvrđeno, kroz njihovu komunikaciju SMS porukama, kako je ona bračnu zajednicu napustila 19. veljače 2020. U prethodnim porukama napisala mu je da je fizički agresivan prema njoj i da je protiv njezine volje s njom imao seksualne odnose dok je on u njegovim porukama tražio da se vrati u obitelj što je ona dobila.

Iz poruka razmijenjenih sredinom veljače 2020. vidi se, rekla je obrazlažući nepravomoćnu oslobađajuću presudu predsjednica sudskog vijeća, i da je suprug imao sumnju da ga žena vara što je ona negirala. Konačno je 25. veljače 2020. podnijela kaznene prijave nakon čega je osumnjičeni na šest mjeseci završio u istražnom zatvoru. Tijekom istrage ispitana su i njihova maloljetna djeca koja su spomenula da mama ima novog dečka dok je ona rekla kako se radi o prijatelju. Tijekom osumnjičenikova boravka u pritvoru djeca su bila kod njegovih roditelja.

Tvrdila je da je u oba navrata njezina mogućnost obrane bila smanjena jer je popila Normabel od 10 mg. No na pitanje kakve je boje bila tableta odgovorila je zelene, a zelena tableta ima 5 mg. Vještak je na raspravi rekao kako Normabel ne djeluje na način da se netko tko ga popije ne može obraniti od napada bilo koje vrste. Riječ je o lijeku, kazao je, koji uzimaju anksiozne osobe kako bi se dovele u normalno stanje. Kako joj je iskaz u još nekoliko navrata bio nekonzistentan sud nije smatrao da je bez sumnje dokazano to za što ga je teretila. Također je tvrdila da je suprug bio nasilan prema njoj. No svjedoci -njegovi roditelji i rodbina, par je živio na gornjem katu obiteljske kuće dok su oni bili u prizemlju, tvrdi kako bi netko od njih vidio masnice na njoj da ih je bilo i da bi čula buka s kata.

U rujnu 2020. žena je rodila dijete čiji je otac osoba koju je navela kao prijatelja. Na sudu je na pitanje je li znala da je bila trudna s njim kada je prijavila supruga rekla je da je i da je s njim započela aferu krajem 2019. jer su im bračni odnosi bili duboko narušeni.

Njih dvoje vode i parnični postupak u kojem će se odlučiti kome će pripasti djeca nakon razvoda. Tijekom tog postupka

provedeno je i njihovo psihijatrijsko vještačenje.

- Riječ je o nezreloj i narcisoidnoj osobi koja traži pozornost. Koju drugi opisuju kao zlobnu, kivnu i razmaženu , osobu koja je nesklona preuzeti odgovornost za svoje ponašanje- utvrdio je vještak.