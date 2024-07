Optužili Juricu Lovrinčevića: Filipovićevog bivšeg savjetnika terete za izvlačenje novca Fonda

Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik ministra Davora Filipovića koji je s ministarske pozicije odletio zbog njegovih marifetluka, od ponedjeljka je i optuženik. Uskok je na Županijskom sudu u Zagrebu podigao optužnicu protiv Lovrinčevića zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.

- Optužnicom se okrivljenika tereti da je, u razdoblju od listopada do 12. prosinca 2023. u Zagrebu, kao posebni savjetnik u kabinetu ministra u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske te član Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje: Fond), koristio autoritet funkcija koje je obnašao kako bi osigurao da se sredstvima državnog proračuna ostvari financijski probitak za osobu od njegovog povjerenja s kojom je bio interesno povezan putem angažmana jedne televizijske postaje (dalje: TVP) radi promidžbe aktivnosti Fonda na način da se dio sredstava iz tog angažmana na temelju neistinite dokumentacije isplati osobi od njegovog povjerenja. Tako je okrivljenik, u okviru kampanje Fonda za informiranje javnosti o njegova dva projekta, zatražio da Fond u toj kampanji oglašavanja angažira i TVP za ukupan iznos od 90.000 eura. Odgovorne osobe Fonda su, s obzirom na kredibilitet koji je okrivljenik imao s osnova funkcija koje je obnašao, to i prihvatile ne znajući pritom stvarne ciljeve njegovog postupanja - stoji u priopćenju.

Lovrinčević je preko desnog komentatora, aktivista i novinara Marina Vlahovića dogovarao oglašivačke poslove s Mrežom TV. U razgovoru je spominjao i da zbog svoje pozicije može Mreži TV osigurati 200.000 eura, pod uvjetom da se pola isplati i preda Vlahoviću. Tjednik Nacional je objavio dio transkripata.

Lovrinčević: Ti ne možeš govorit ništa napamet, kad on nije spreman za takvu vrstu dogovora. Ti njemu dat 160 hiljada eura on tebi ne da ništa. Mislim, nije to mala lova da…. Realno…

Vlahović: Gle, ja mogu s njim dogovorit ono što je on meni rekao da može, da može znači ak’ se dogovori, da da 10, 5 ono što je prije bio dužan Marku i još 5. 10 može dat. To je ono što mi je rekao da mu odgovara, al’ ne može sad izvadit ono pola manje 30 posto što smo pričali, jer jednostavno u problemima je financijskim, u gubicima, porezna mu sjeda, ovi mu sjedaju… Treba mu dat malo prostora da prodiše. To mogu dogovorit…

....

Lovrinčević: Aj’, sad gledamo samo na ovo. Okej, nije nas za***o. Okej, to je njegova i Markova priča, sve je u redu. Sad ja tebi uplatim 60, znači tvojih je 30, ti nama vratiš 21, ti kažeš ne možeš mi vratit 21, a nema logike znaš?! Meni to nije jasno. Ne ulazeći u ovo. Dobiješ 160, tvojih 30, naših 30, od naših 30 ti platiš 30 posto poreza, pa koga boli k***c jesi ti vadio pare? Imaš ti dugove prema ljudima, pa dogovori s njim, plati dug, plati sebi. Ja ti imam pozajmica nekih koje sam… Nije to malo para… 50-60 hiljada… Mene ne zanima kako će, al’ j***ga to je ogromno… Znači ja znam njegovu situaciju, nema on bolje, aj…

Vlahović: Možda je to moguće… Gle, možda je to moguće, u narednom periodu. Znaš o tome se radi. Ja bi sad… Al’ da malo prodiše. Znaš…

...

Vlahović: Normalno, da…

Lovrinčević: Šta ja znam šta će bit danas/sutra?! Kužiš on može danas/sutra reć ‘eee dao sam ja, Jurici sam ja morao davat, evo sam Marina, Marka sam…

Vlahović: Da, da..

Lovrinčević: Tu je još i Davor i tko zna još tko, i nikad ne znaš, ne!? Sve s njima treba bit oprezan. Al’ onda je, ja se slažem, bilo bi dobro imat tu platformu, ali tu treba bit jako pametan i jako oprezan.

....

Lovrinčević: Saša, vas dvojica i da to može stvarno funkcionirati. Imate prostora. Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem.

Vlahović: Da.

Prema optužnici, izrađivali su i lažnu dokumentaciju kako bi prikrili izvlačenje novca.

- Potom je okrivljenik posredstvom osobe od njegovog povjerenja zatražio od direktora TVP-a, pozivajući se na autoritet svojih dužnosti i financijski značaj tog poslovnog angažmana za TVP, da se na temelju neistinitog ugovora i računa za usluge koje u stvarnosti nikada neće biti pružene s računa TVP-a neosnovano isplati dio novca koji će joj na ime pruženih usluga uplatiti Fond te da se u gotovini preda osobi od okrivljenikovog povjerenja. Nakon toga je ta osoba angažirala jedno trgovačko društvo za izradu neistinite poslovne dokumentacije potrebne za isplatu novca s računa TVP-a, a to društvo je s TVP-om zaključilo ugovor na temelju kojeg je TVP-u ispostavljen račun društva od 28. studenoga 2023., iako za to nije bilo osnove jer usluge navedene u računu nisu nikad izvršene - javlja Uskok.

Međutim, bivši ministar Filipović nije odletio zbog Lovrinčevićevog izvlačenja novca. Morao je otići jer je Lovrinčević davao Vlahoviću informacije o aferi 'plin za cent' koje je ovaj prosljeđivao Mostu. DZ-u je puno važniji razlog za smjenu od tih pregovora od podjele novca je činjenica da je Lovrinčević surađivao s Mostom, i to upravo preko Vlahovića, u kojega je očito imao puno povjerenje. Plenković je rekao da je neviđena situacija da čovjek koji radi za Vladu dijeli “poluinformacije” i “selektirane informacije” Mostu i dalje medijima, pa oni proizvode afere i ruše Vladu. Te poluinformacije i selektirane informacije su, po svemu što je dosad potvrđeno, itekako bile točne i odnose se na aferu “plin za cent”, u kojoj je HEP izgubio gotovo 15 milijuna eura. Za premijera ta afera ne postoji niti je to važno. A ni ne postavlja pitanje zašto su njegov ministar Filipović, koji mu je bio beskrajno odan, i savjetnik Lovrinčević pustili informacije, umjesto da su o svemu obavijestili njega? Ili su ga obavijestili, a nije reagirao jer bi morao maknuti drugog suradnika, Franu Barbarića?

Prema nizu poruka koje je Vlahović ili ustupio ili dijelio, pa su došle i do političkih krugova i do nas, baš je Lovrinčević suflirao Mostu napade na Franu Barbarića, ali i Andreja Plenkovića, upravo zbog povezanosti s PPD-om. Iako Filipović kaže da nije ništa o tome znao, to je teško vjerovati jer je Lovrinčević bio lojalan njemu koliko i bivši ministar Plenkoviću. I obavještavao ga o svojim potezima. Barbarić je prijetio da u slučaju njegove smjene mora otići i Filipović. Poruke također otkrivaju i da je Lovrinčević suflirao kako Most treba istupati i u drugim pitanjima vezanima za PPD: kupnje Fortenove, Petrokemije, kojoj su bili suvlasnici... Suradnja je trajala dulje i na više polja, a uvijek oko PPD-a. Ili su barem te poruke izdvojene.

Kad je istraga tek pokrenuta, Lovrinčević se oglasio na svom LinkedInu.

- - Puno je bilo upita novinara u proteklom razdoblju, a pogotovo jučer, kada je objavljena vijest da je USKOK pokrenuo istragu. Inače sam dostupan medijima, no zbog izvida u tijeku i istrage koja je pokrenuta, nisam u mogućnosti dati bilo kakav novi komentar ili informaciju. Međutim, stojim iza svega što sam rekao i napisao kad je ova priča krenula. Doći će trenutak kada će izvidi i istrage i završiti. Tada ću opet biti uobičajeno dostupan i moći ćemo sve proći. Do onda – budite dobro, čitajte i slušajte pažljivo, istina je često između redova, a sve što sam tvrdio prije – tvrdim i danas - napisao je Lovrinčević u siječnju ove godine.