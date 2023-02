Optužili svodnika (64) da je tražio siromašne Slavonke i podvodio ih muškarcima

Punih šest mjeseci 64-godišnjak je, sumnja se, podvodio Slavonke muškarcima za novac. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu priopćilo je kako je 8. veljače 2023., nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu optužnicu protiv 64-godišnjaka zbog sumnje da je organizirao prostituciju.

Terete ga da je od 1. siječnja do 1. srpnja 2022. na području grada Slavonskog Broda i okolnih mjesta, koristeći teški socijalni i materijalni položaj nekoliko hrvatskih državljanki, nagovarao ih na pružanje seksualnih usluga za novac. To je činio tako što bi im pronalazio klijente, kojima je nudio njihove seksualne usluge.

Kada su oštećenice, upravo zbog svog teškog socijalnog i materijalnog stanja, pristale na to, vozio bi ih na dogovorena mjesta gdje bi one "radile", zahtijevajući za sebe dio dobivenih novčanih iznosa od svake pružene usluge.

One su to i činile te bi mu predavale novac koji je on zadržavao za sebe. Svodnik je8 na takav način u navedenom razdoblju ostvario imovinsku dobit u točno neutvrđenom iznosu.

Najčitaniji članci