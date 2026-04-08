STRAŠAN SLUČAJ

Optužnica protiv vlasnika pasa nakon smrti žene kod Čazme

Piše HINA,
DORH tereti 56-godišnjaka da psi nisu bili pod nadzorom te su napali i usmrtili 67-godišnjakinju

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 56-godišnjaka čiji su psi 17. ožujka 2025., u blizini Čazme, nasmrt izgrizli 67-godišnjakinju. Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), optužnica tereti 56-godišnjaka za počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

TRI I POL MJESECA NAKON NAPADA Preminula žena koju su izgrizli psi kod Čazme. Brat: 'Ležala je bespomoćno, cesta bila krvava'
Preminula žena koju su izgrizli psi kod Čazme. Brat: 'Ležala je bespomoćno, cesta bila krvava'

Optužnicom se 56-godišnjaka tereti da kao vlasnik više pasa mješanaca iste nije držao u ograđenom prostoru, zbog čega su psi bili bez nadzora te su na cesti napali i u više navrata ugrizli 67-godišnjakinju, nanijevši joj osobito teške tjelesne ozljede, zbog kojih je naknadno preminula u bolnici.

