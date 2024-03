Optužnica protiv Vlaste Pavić, bivša gradonačelnica Zagreba zavaljala je Putinova masera?!

Bivša zagrebačka gradonačelnika Vlasta Pavić (66) te njezine poslovne suradnice Iva Franekić (53) i Marjana Leinart (78) nakon detaljne istrage zbog makinacija s tvrtkom ‘Mikado‘ završile su u optužnici osječkog tužiteljstva, piše Jutarnji list.

Pavić i Franekić se terete za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene odnosno poslovne isprave, dok se Leinart sumnjiči da je poticala na zlouporabu.

A riječ je o slučaju u kojem su u fokus tužiteljstva došli na desetke tisuća eura vrijedna uređenja stanova, ugradnja lifta, kupnja namještaja, kamena, audio i video zaštitne opreme... Sve na račun tvrtke Mikado koju je osnovao Konstantin Veniaminovič Gološčapov, poznatiji kao bivši Putinov maser.

U lipnju 2022. godine Konstantin Gološčapov napustio je Rusiju pod mutnim okolnostima, tamošnji mediji pisali su kako mu je "dopušteno da ode". Prešao je granicu s Bjelorusijom u BMW-u njegova 29-godišnjeg sina Dmitrija taman prije negoli su u njegovim tvrtkama obavili pretrese zbog sumnji u pronevjeru. Radilo se o dionicama u vodovodnim i elektroenergetskim kompanijama Vodokanal i Lenenergo iz Sankt Peterburga. Iz nekog razloga Gološčapov je upao u Putinovu nemilost.

Samo četiri dana kasnije sin Dmitrij pronađen je mrtav.

Vila Katino na Šipanu i 40 milijuna eura s offshore računa

Gološčapov je prije bijega bio iznimno blizak s Putinom, sprijateljili su se baveći se džudom i ruski vođa često je posjećivao njegovu sobu za masažu u Sank Peterburgu pa su ga nazvali "Putinov maser". Navodno posjeduje hrvatsku i grčku putovnicu te posjeduje nekretnine u Hrvatskoj, Italiji i Finskoj.

U Pandora papersima je stajalo da je za četiri milijuna eura zagrebačka tvrtka Mikado, koju je osnovao Gološčapov, za četiri milijuna eura kupila zapuštenu vilu Katino na Šipanu, pisao je portal Oštro. Novac je stigao iz offshore fondova i od 2004. do danas u tu tvrtku se s offshore računa slilo preko 40 milijuna eura. Ime Mikado dao joj je navodno po prvim slovima svoga imena te imenima supruge i četvero djece.

Samo 2015. godine zbog ulaganja u 'turističke objekte' je Mikado je u Hrvatskoj dobio povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 3,5 milijuna eura. No sporno je što su to trebali biti turistički objekti, a tek 2016. su uopće za tu svrhu registrirani, no nitko od turista te godine uopće u vili nije boravio. Kod Katina je stajao natpis da je to privatan posjed, tek u 2017. su prijavili 151 turističko noćenje, znatno manje nego objekti sličnih kapaciteta u okolici.

U međuvremenu, Mikado je prelazio iz vlasništva ruskog biznismena u ruke jedne pa druge panamske tvrtke i na koncu je prodan švicarskoj tvrtki Realty Investments.

Kako je pisalo Oštro, predsjednik uprave Realty Investmentsa je počasni konzul Litve u Švicarskoj Graziano Pedroja, koji je i član upravnog odbora u švicarskom Sentinel Holdingu, a 2017. godine kao stručnjaka je bio angažirao Jakova Kitarovića, supruga bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Gološčapov, taj iznimno pobožni pravoslavac i ruski biznismen je 2005. godine osnovao Društvo Ruski Atos, a među 12 osnivača tog društva bio je i moćni ruski ministar obrane Sergej Šojgu, za kojeg se govorilo da će biti smijenjen, te nekoliko drugih Putinovih prijatelja.