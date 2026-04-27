Optužnica za krvavu svađu u Varaždin Bregu: Revolverom usmrtio 78-godišnjeg susjeda

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 72-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja oružja, nakon što je dovršena istraga o pucnjavi koja je krajem prošle godine bila na području Varaždin Brega.

Prema optužnici, muškarca se tereti da je 30. prosinca 2025. oko 16 sati, nakon verbalne prepirke, iz neovlašteno posjedovanog revolvera ispalio hitac u 78-godišnjaka s namjerom da ga usmrti. Žrtva je pritom zadobila teške i po život opasne ozljede vrata. Iako je nakon incidenta prevezena u Opću bolnicu Varaždin i zadržana na liječenju, muškarac je naknadno preminuo od posljedica komplikacija.

Riječ je o događaju o kojem je ranije izvijestila policija, navodeći da je ozlijeđeni muškarac u trenutku intervencije bio pri svijesti, dok je osumnjičeni uhićen na mjestu događaja.

Osim za ubojstvo, optuženi se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Naime, tijekom pretrage njegove kuće pronađeni su revolver, dvije ručne bombe, 29 komada streljiva te 100 grama crnog baruta, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku trajno oduzmu oružje, streljivo i eksplozivne tvari, kao i da mu se produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Mještani Varaždin Brega ispričali su kako su u vrijeme događaja čuli pucnjeve, no isprva su mislili da je riječ o petardama. Tek su naknadno, putem medija, doznali da se dogodila pucnjava s teškim posljedicama.