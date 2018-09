Orahovicu i Filipine spaja jedan zanimljiv fenomen: Znate koji?

Na Alabatu, malom otoku na Filipinima živi samo 15.000 ljudi, no ono što redovito šokira posjetitelje ovog dražesnog ribarskog otoka je količina blizanaca. Trenutno tamo živi više od sto parova blizanaca, od kojih je 78 dvojajčanih, a 22 jednojajčanih. Najmlađi među njima su braća Gian i John koji imaju četiri mjeseca i izgledaju potpuno identično. Najstarije su pak sestre Eudosia i Antonia, koje imaju 86 godina.

