Orao njivu pa naletio na minu iz Domovinskog rata kod Novske

U mjestu Kukunjevac 37-godišnjak je prilikom oranja pronašao minobacačku minu za koju je utvrđeno da je zaostala iz Domovinskog rata, izvijestila je požeško-slavonska policija u ponedjeljak.

Muškarac je minu pronašao u nedjelju prilikom oranja, a policija ju je izuzela i pohranila u prostorije policije do uništenja.