POZVAO POLICIJU
Orao njivu pa naletio na minu iz Domovinskog rata kod Novske
Čitanje članka: < 1 min
U mjestu Kukunjevac 37-godišnjak je prilikom oranja pronašao minobacačku minu za koju je utvrđeno da je zaostala iz Domovinskog rata, izvijestila je požeško-slavonska policija u ponedjeljak.
Muškarac je minu pronašao u nedjelju prilikom oranja, a policija ju je izuzela i pohranila u prostorije policije do uništenja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku