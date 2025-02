Orban: Nadam se da će se Zapad otvoriti prema Dodiku. On se bori za stabilnost!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u ponedjeljak kako se nada da će "novi vjetrovi" u međunarodnoj politici zaustaviti pritiske na čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika s kojim se tijekom dana sastao u Budimpešti dok je Dodik hvalio Orbana nazivajući na vizionarom.

Nakon njihova sastanka Orban je u objavi na društvenoj mreži X napisao kako Mađarska želi stabilnost na Balkanu pri čemu je ustvrdio kako Dodik baš tome doprinosi boreći se za stabilnost i napredak Republike Srpske.

"Za to ga ne treba kažnjavati", ocijenio je Orban koji je Dodiku jedan od rijetkih političkih prijatelja u Europi.

Na Zapadu kao i u SAD-u Dodika uglavnom doživljavaju kao političara koji svojim postupcima predstavlja prijetnju miru i stabilnosti na zapadnom Balkanu jer neprestano prijeti secesijom RS-a od BiH.

Dodik je pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije i zabranjeno mu je putovanje u te zemlje, a on se nada kako će potpora koju je do sada iskazivao Donaldu Trampu dovesti do ublažavanja tih kaznenih mjera, barem u slučaju nove američke administracije.

Orban je s tim suglasan i kaže kako bi međunarodna zajednica trebala promijeniti pristup pa razgovarati sa svim izabranim dužnosnicima na zapadnom Balkanu umjesto da "razgovara o njima".

Dodik je hvalio Orbana nazivajući ga vizionarom koji je spriječio ulazak migranata, a iako Europa i SAD imaju taj problem, nitko ne želi reći da je on bio u pravu, naglasio je.

Također je poslao poruke kako je došlo vrijeme za nove političke odnose i vjeruje da se Europa mora prilagoditi novim realnostima koje nameće Trumpova administracija.

"Sada svi oni koji su u Europi bili protivnici Trumpa staju u red i pokušavaju doprijeti do njega", kazao je Dodik za Televiziju RS (RTRS) i pri tom je branio istup američkog potpredsjednika J.D. Vancea na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu koji je izazvao nezadovoljstvo među europskim čelnicima zbog načina na koji im je kao drugi čovjek SAD-a držao lekcije o demokratskim vrijednostima.

"Sve su to neke nove okolnosti na koje se moramo na neki način prilagoditi", kazao je Dodik koji je suglasan sa stajalištem da se u Europi provodi cenzura.

Dodika ovog tjedna čeka završno ročište na Sudu BiH gdje mu se sudi zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Bude li proglašen krivim može dobiti do pet godina zatvora i zabranu političkog djelovanja.

Iz Budimpešte je poručio kako će vlasti u RS-u svakako reagirati u slučaju osuđujuće presude. "Glup je onaj tko doista misli da može da na taj način modelirati političke odnose u BiH", kazao je Dodik.