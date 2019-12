Orban objavio sliku: Mađarska na karti 'progutala' Hrvatsku

Mađarski premijer i predsjednik stranke Fidesz Viktor Orban održao je sastanak predsjedništva stranke pred povijesnom kartom Mađarske koja obuhvaća i dijelove Hrvatske. Fotografiju sastanka na svom Facebook profilu objavio je i sam Orban.

U prostorijama te najjače mađarske političke stranke je, ova karta, kako se čini, u stalnoj postavi.

Podsjetimo, u lipnju je Međunarodni ured za informiranje kabineta Viktora Orbána objavio ilustraciju 'velike Mađarske', Nagy-Magyarország, koju komadaju ruke i grabe njezin teritorij kako bi obilježili Dan nacionalnog zajedništva, spomendana uvedenog 2010. kako bi se obilježilo Trianonski mirovni ugovor koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u Versaillesu.

