Orban predlaže promjenu izbornog zakona, oporba protiv

<p>Mađarska vlada predstavila je parlamentu u utorak zakonske prijedloge koji bi mogli prisiliti oporbene stranke da se ujedine za izbore i smanjiti transparentnost u trošenju javnog novca, a što je oporba odmah kritizirala.</p><p>Premijer<strong> Viktor Orban</strong>, kojega zapadne saveznice često kritiziraju zbog kršenja demokratskih standarda, ranije u utorak dobio je posebni mandat parlamenta da vlada izvršnim uredbama 90 dana u borbi protiv pandemija koronavirusa.</p><p>Iako će novi prijedlozi zakona morati biti izglasani u parlamentu, oporbene stranke kažu da je uvođenje promjena bez pompe, dok je javnost usredotočena na pandemiju, pogrešno.</p><p>Po predloženim novim izbornim pravilima, oporbene stranke morat će se ili potpuno ujediniti ili se natjecati jedna protiv druge, što bi im umanjilo izglede da poraze Orbana. </p><p>- Viktor Orban postao je nedostojan svoje dužnosti sada i zauvijek - navodi se u zajedničkoj izjavi šest oporbenih stranaka.</p><p>- Zahtijevamo da on povuče te prijedloge zakona i provede ostatak vremena na dužnosti bez krađe i manipulacije.</p><p>- Ovo će samo pokazati da se on više ne osjeća sigurnim čak ni u izbornom sustavu koji je za sebe napisao, što je u redu jer je izgubio - stoji u izjavi.</p><p>Fidesz je daleko najveća stranka u Mađarskoj, ali šest oporbenih stranaka zajedno bi mogle maknuti Orbana s vlasti. U tijeku su razgovori o takvoj suradnji za izbore 2022.</p><p>Ako prijedlog zakona bude usvojen, što je vjerojatno jer Fidesz ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, raznorodne oporbene stranke morat će se potpuno ujediniti kako bi za izbore imale jedinstvenu nacionalnu listu, što bi moglo biti teško s obzirom na njihove vrlo različite platforme.</p><p>Ili, mogu ići odvojeno i tako umanjiti izglede za smjenu Orbana.</p><h2>Izmjene zakona o javnim financijama</h2><p>Vlada tvrdi da je svrha zakona "osigurati da samo stranke sa stvarnom potporom birača mogu biti na nacionalnoj listi".</p><p>Odvojenim prijedlogom zakona promijenio bi se ustav tako da definira samo prihode i rashode države kao javna sredstva.</p><p>Iz toga bi bile isključene organizacije povezane s državom, poput državnih tvrtki, što bi moglo dovesti do toga da se ta sredstva puno lakše sakriju od nadzora. </p>