U MOSKVI

Orban se sastaje s Putinom: Sredit će posao s naftom?

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Orban se sastaje s Putinom: Sredit će posao s naftom?
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Mađarski premijer izjavio je da će se u petak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o opskrbi Mađarske sirovom naftom i plinom, te o mirovnim naporima u Ukrajini

Viktor Orban održava bliske odnose s Moskvom unatoč ratu u susjednoj Ukrajini, a Mađarska je i dalje uvelike ovisna o ruskoj energiji, unatoč naporima Europske unije da smanji ovisnost. Orban je objavio svoj plan sastanka s Putinom u video intervjuu na svojoj Facebook stranici. "Idem (u Moskvu) kako bih osigurao opskrbu Mađarske energijom za zimu i sljedeću godinu", rekao je. Na pitanje hoće li mirovni napori u Ukrajini također biti na dnevnom redu, Orban je rekao: "Teško da to možemo izbjeći."

Sjedinjene Države ovog su mjeseca Mađarskoj dale izuzeće od sankcija za korištenje ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Mađarska je također potpisala sporazum o suradnji u području nuklearne energije sa Sjedinjenim Državama.

POTPISAO DOKUMENT Putin: Vlasti moraju ojačati ruski identitet u Ukrajini
Putin: Vlasti moraju ojačati ruski identitet u Ukrajini

Sporazum predviđa da Mađarska kupi američko nuklearno gorivo i tehnologiju za skladištenje istrošenog goriva u ruskoj nuklearnoj elektrani, poznatoj kao Paks I. Ruski Rosatom gradi proširenje elektrane, projekt iz 2014. koji je znatno odgođen.

Orban je već ranije rekao da želi oživjeti planove za "mirovni summit" u Budimpešti između Trumpa i Putina o Ukrajini, koji je ove godine odgođen.

Za razliku od većine čelnika NATO-a i Europske unije, Orban je održavao srdačne odnose s Rusijom, istovremeno kritizirajući zapadnu vojnu pomoć Kijevu.

Mađarska je ove godine iz Rusije uvezla 8,5 milijuna tona sirove nafte i više od 7 milijardi kubičnih metara prirodnog plina, priopćilo je u petak njezino ministarstvo vanjskih poslova.

