Orban: Trump ima plan za mir u Ukrajini, a ako pobijedi, EU će imati veću financijsku štetu

Ne možemo očekivati ​​nikakvu mirovnu inicijativu od Trumpa do izbora. Međutim, sa sigurnošću mogu reći da ubrzo nakon izborne pobjede neće čekati svoju inauguraciju, nego će odmah biti spreman djelovati kao mirovni posrednik. On za to ima detaljne i dobro utemeljene planove. Više sam nego uvjeren da će se u vjerojatnom ishodu pobjede predsjednika Trumpa omjer financijskog tereta između SAD-a i EU značajno promijeniti na štetu EU kad je riječ o financijskoj potpori Ukrajini, napisao je to mađarski premijer Viktor Orban u pismu EU čelnicima nakon sastanka s kandidatom za predsjednika SAD-a Donaldom Trumpom.

- Ako pobijedi na izborima u studenom, Trump će brzo zatražiti mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine. EU bi stoga trebala ponovno otvoriti izravnu diplomatsku komunikaciju s Rusijom i započeti pregovore na visokoj razini s Kinom kako bi se pronašlo mirno rješenje za rat u Ukrajini. To znači da bi EU trebao predvidjeti promjenu američke politike, prihvatiti potrebu za hitnim pregovorima između Rusije i Ukrajine ili preuzeti veću odgovornost za financiranje ukrajinske obrane. Naša europska strategija u ime transatlantskog jedinstva kopirala je proratnu politiku SAD-a - navodi Orban dalje u pismu.

- Do sada nismo imali suverenu i neovisnu europsku strategiju ili politički akcijski plan. Predlažem raspravu o tome je li nastavak ove politike racionalan u budućnosti. Možemo pronaći priliku sa snažnom moralnom i racionalnom osnovom za početak novoga poglavlja u našoj politici. Nastojati smanjiti napetosti i/ili stvoriti uvjete za privremeni prekid vatre i/ili početak mirovnih pregovora - stoji u Orbanovu pismu.

Orbánov opis Trumpova mirovnog plana za Ukrajinu podudara se s političkim dokumentom o sukobu koji su napisala dva saveznika za bivšeg predsjednika za koje se očekuje da će preuzeti visoke uloge u nacionalnoj sigurnosti u njegovoj administraciji ako on pobijedi na američkim izborima u studenom. Plan Keitha Kellogga i Freda Fleitza iz America First Policy Institutea predlaže da SAD nastavi jačati obranu Ukrajine, ali bi buduća vojna pomoć zahtijevala sudjelovanje Kijeva u mirovnim pregovorima s Rusijom.

U međuvremenu, Trump je i službeno postao kandidat Republikanske stranke, a za potpredsjednika je izabrao mladog senatora iz Ohija, J. D. Vancea, koji je bio izrazito kritičan prema Trumpu.

- Krećem se između mišljenja da je Trump ili ciničan šupak ili američki Hitler. Nikad za Trumpa - pisao je Vance, da bi kasnije postao jedan od njegovih najlojalnijih saveznika.

Uz to, multimilijarder Elon Musk najavio je da će davati oko 45 milijuna dolara mjesečno Trumpu, piše Wall Street Journal. 