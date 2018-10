Orepić: Uskok je već trebao ispitati Brkića i Karamarka!

Naš gost u studiju 24sata Vlaho Orepić bio je ministar unutarnjih poslova i trenutačno je saborski zastupnik. Nakon razlaza s Mostom, on je nezavisni zastupnik, ali sigurno zna kako funkcionira sigurnosni sustav. Povod njegovog gostovanja je afera s curenjem informacija koja vodi do samog vrha HDZ-a.

Podsjetimo, prošloga tjedna u javnost je iscurila afera SMS gdje je bivši djelatnik MUP-a dojavio čovjeku, vozaču ministra Tolušića, Blaži Curiću, koji je pod istragom da uništi dokaze. No ta tema već je nakon nekoliko dana utihnula.

- Upravo to što je zatihnulo ukazuje koliko je to problem. Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji, iznimno ozbiljnoj situaciji, koju treba razbiti do kraja, identificirati aktere, treba prepoznati posljedice i sukladno tome se i postaviti - izjavio je Orepić, na pitanje o aferi SMS.

Izvaninstitucionalna politika dominira nad institucionalnom

- Ovo je samo jedan slučaj u sustavu koji ukazuje na bolest sustava. Na sustav koji je premrežen političkim kadroviranjem biračkog tijela. To toliko dugo traje... Baza biračkog tijela je relativno mala i tu dođe do zasićenja i došlo je do negativne selekcije. Imamo negativnu selekciju u svim sigurnosnim sustavima, i događa se to što se događa. A nositelji te politike, ja je zovem izvaninstitucionalna politika, također su posljedica negativne selekcije koja se događa i u strankama i u ukupnom funkcioniranju države. Imate čitav set pokazatelja da izvaninstitucionalni utjecaji, izvaninstitucionalna politika dominira nad institucionalnom - istaknuo je Orepić.

Znači ukoliko netko može napraviti ovo što je napravljeno, da iz sustava vama ili nekome drugome... Odmah da raščistimo, nismo mi jedina država u kojoj ima problema s tim, međutim kad se isti akteri ponavljaju više puta na isti način, i to sve bahatije i bahatije, onda imate sustav u kojem je ugrožena demokracija. Doslovno tvrdim da je demokratski sustav u Hrvatskoj ugrožen - dodao je.

Još jedan dio problema na koje sam ukazivao i dok sam bio ministar odnosi se na fiktivna prebivališta, tzv. izborni potencijal koji nema svoju osnovu. On je formalnopravno zasnovan, ali da se ispoštuju svi zakoni, ne bi ga bilo. Čovjek koji vlada tim potencijalom je ja vjerujem, gospodin Brkić i gospodin Karamarko.

- Na taj način imaju izravan utjecaj na ishod izbora na čitavom nizu pograničnih područja, pa i na razini države. Vi sada u Saboru imate četiri do šest zastupnika koji su ušli u sabor zahvaljujući tim glasovima. Ja vjerujem da je to gospodin Brkić i gospodin Karamarko i ta ekipa izravno utječe na demokratske procese.

- To su fiktivni glasovi, ljudi koji su prijavljeni u Hrvatskoj a ne bi trebali biti, a nositelj odgovornosti da se riješi taj problem, odnosno oni koji su odgovorni su načelnici političkih uprava. Znači, opet ulazimo u sigurnosni sustav, pojašnjava Orepić.

Ne samo SDSS, ne samo HDZ, nego i Most je to radio - istaknuo je Orepić i dodaje: 'Imate činjenicu da je predsjednica izabrana s 30.000 glasova viška'.

U Hrvatskoj vlada mentorska politika

Na komentar da ga se tada optuživalo da je on zloupotrebljavao time položaj i ispisivao ljude, Orepić oštro negira.

- Ja sam samo poštivao hrvatske zakone. Čim sam smijenjen, proces je zaustavljen - odgovorio je.

Uzmite DORH. Ja ne želim reći da oni ne znaju raditi svoj posao. U vrhu DORH-a imate dva bivša i jedan sadašnji prvi čovjek državnog odvjetništva. To je neodrživo stanje. Vjerojatno su oni pojedinačno vrlo sposobni ljudi. Međutim, u takvim okolnostima, takav ambijent radni je jednostavno neodrživ. Moje je mišljenje da je to političko kadroviranje.

Zalagao sam se u javnosti da policajac bude karijerno zanimanje, a politika mora biti štit struci i sigurnosnim sustavima. Omogućiti da struka radi svoj posao. Na ovaj način, moje duboko uvjerenje je da to nije slučaj. Mislim da je stvarno bitno da struka radi svoj posao.

Na pitanje vjeruje li da DORH nije nezavisan i da su gospodin Brkić i gospodin Karamarko već trebali biti ispitani, Orepić je odgovorio:

Sve je procedura. Sve su standardi. Demokracija je procedura. Sigurnosni postupci moraju biti standardizirani. Ako su ta imena spomenuta u ovom kontekstu, reakcija sustava treba biti ta da su ti ljudi već trebali biti saslušani. Sama činjenica da oni nisu saslušani govori o bolesti sustava - istaknuo je Orepić.

- Ja ne upućujem na odgovornost, ali je činjenica da su trebali biti saslušani - dodao je.

Političko kadroviranje gura ljude sivu zonu

To je političko kadroviranje. Koliko je policajaca pomaknuto na više dužnosti... To tako funkcionira, uvjetuje se... Ljudi nisu krivi, bore se egzistencijalno... Isto kao ljudi u BiH s fiktivnim prebivalištem koji rješavaju svoje egzistencijalne probleme. Ali mi kao država trebamo sustavno riješavati te probleme, a ne gurati ih u jednu sivu zonu i na taj način omogućiti da se razvija ta politička korupcija. To se može riješiti, vjerujte da se može, samo treba imati političku volju.

Upitan je li moguće da su gospodin Franjo Varga i Blaž Curić kako je rekao kontaktirao s gospodinom Karamarkom i Brkićem i za njih radio niz tih lažnih SMS-ova i što sve ne, a drugi je dojavio da je kum gospodina Brkića radio na svoju ruku, da su imali neke svoje veze u policiji i da nema nikakvu političku zaštitu, Orepić kaže da nije moguće.

Obračun ili 'kriminalističko kokošarenje'?

- Ne, nije moguće, to je izniman utjecaj izvaninstitucionalne politike na političke procese. Naglašavam to izvaninstitucionalne, to je iznimno bitno. Drugo je kad je netko izabran i kad je ta odgovornost definirana od strane naroda. A kad imate mnetorsku politiku kao što je ova koja dominira u Hrvatskoj...

Čovjek koji se odluči baviti politikom važnije je da se svidi svojem mentoru da ga stavi na listu nego narodu koji će ga birati. Mi političku odgovornost moramo vratiti prema narodu.

Na pitanje što stoji iza afere SMS, Orepić kažeda u pitanju možda uopće nije obračun, nego da to može biti 'klasično kriminalističko kokošarenje'.

- Neko je tražio da mu se smanji sudska kazna, netko je rekao da mu to može riješiti, pa je uzeo pare za to i onda nije izvršio ono na što se obavezao. I onda ovaj sad vrši odmazdu - pojašnjava.

'Imamo politički Agrokor'

Imamo politički Agrokor. Vratimo se samo na gospodarski Agrokor. Gospodin Todorić ne bi bio to što je da nije povezan s vlašću. Agrokor je izrastao u čudovište i sve se na kraju raspalo. S druge strane, imate male, samostalne koji se bore na tržištu i jedva preživljavaju. Istu situaciju imate u hrvatskoj politici.

Treba nam politička opcija koja je spremna sljedeće izbore izgubiti da se uvede red i obračuna sa svim nepravilnostima u sustavu - istaknuo je.

Navala političke religije

Na pitanje kako to učiniti, Orepić je odgovorio: Provoditi zakone RH. Vi imate činjenicu da se u Hrvatskoj vlast održava zakupljivanjem saborskim zastupnicima. Imate situaciju gdje se na listi stavljaju osobe koje nisu u stranačkom sustavu. Imate primjer premijera Plenkovića, koji nije prošao klasičnu proceduru, nego su se u vrhu stranke dogovorili tko je najbolja opcija.

- Ne možete varati ljude koji vas biraju. Evo gospodin Brkić je sad u kampanji u Bosni i Hercegovini. Zašto? - pita se Orepić.

- Imate čitav niz lažnog predstavljanja, licemjerja političkog, ajmo prestati s tim, dosta je bilo. Sad imate jednu strašnu navalu političke religije. Tu ima svega, samo ne religije, razumijete li me?

- Ovi kokošari, kriminalci, kriju se pod desnicom. Predstavljaju se kao domoljubi i vjernici. Oni nisu ni domoljubi ni vjernici, sačuvajte me takvih domoljuba i vjernika...

Na pitanje postoji li mogućnost da njegova nova stranka surađuje s Mostom ili HDZ-om, Orepić odgovara:

Ja želim mjerljivu životnu politiku bez demagogije. Želim da se jasno istakne politički cilj i da se oko tog cilja okupe oni koji imaju volju podržavati taj politički cilj. Moj cilj je pristojna i uređena Hrvatska. Po uzoru na zemlje u koje naši ljudi odlaze. Zašto naši odlaze u te zemlje - zato jer se u tim zemljama isplati raditi i znati. U Hrvatskoj se trenutno ne isplati ni raditi ni znati. Moramo intervenirati u četiri područja: Područje pravosuđa, područje javne efikasnosti, smanjenja države na svim razinama i otvoriti tržište. I bit ćemo uređena država tipa Danska, zaključuje.