Dražen Oreščanin iz udruge Glas Poduzetnika komentirao je situaciju u Hrvatskoj s covid putovnicama.

- To svakao znači da hrvatska Vlada i stožer odgovornost za ono što oni trebaju raditi prebacuju na građane i poduzetnike. Svaki građanin i poduzetnik bi trebao kontrolirati ima li netko važeći QR kod. Pa bih ja iskoristio priliku da pozovem ministra Beroša, Capaka, i gospođu Markotić kada Hrvatska prođe u četvrtfinale i polufinale, dođu na trg s aplikacijom pa neka idu od jednog do drugog čovjeka i skeniraju im potvrde tko ima, tko nema i da vide koliko je to zabavno što su oni u svojim glavama smislili, što su htjeli natovariti građanima i poduzetnicima - rekao je Oreščanin za N1.

Kako bi Glas poduzetnika organiziriao prosvjed s provjerom covid potvrda? Oreščanin odgovara:

- Zašto bih ja to radio ili netko tko organizira prosvjed? Ako država ima tijela i institucije, MUP, ako ima stožer koji je to propisao, zašto stožer to ne bi radio? Postoje države poput Katara koji je zakonski odredio da svi moraju biti cijepljeni, ako mislite da svi moraju biti cijepljeni, donesite zakon. Nemojte se izvrdavati na način da ćete vi kao stožer donijeti uredbu pa će svi to morati poštovati. Svima nam je jasno da je bila puna dvorana u Zadru, da su trgovi puni i da se ljudi okupljaju - rekao je Oreščanin.

- Zaraze u onakvom obliku sada nema, pustite ljude da žive normalno, pustite nas da radimo. Kada bude potrebno, ako bude 4. ili 75. val onda ćemo se time pozabaviti. Stožer je sigurno iskoristio ovu priliku što smo imali da definiraju pragove kada se uvodi koja mjera, a mi možemo ovaj period kada ima nekoliko desetaka slučajeva dnevno iskoristiti za normalan život i da nešto zaradimo u sezoni. Ako je Hrvatska spremna puštati milijune stranih građana u državu, ne vidim zašto se građanima nameću takve restrikcije - dodao je.

Pitanje je i hoće li popuštanja uspjeti vratiti dio izgubljenog profita ugostiteljima.

- Vidjet ćemo ovisno o tome koliko dobra će biti sezona i koliko će se moći putovati iz zemalja koja su naša emitivna tržišta, Njemačke, Mađarske, Češke, Poljske, Velike Britanije… Polako se to vraća, ali još uvijek postoje ograničenja, virus ne zna pijete li u kafiću ili restoranu i je li prije 23 ili nakon i zbog toga su te mjere diskriminativne prema nekima. Putničke agencije i povremeni prijevoz tek treba krenuti s oporavkom - rekao je Oreščanin.