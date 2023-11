Orešković: 'Bili bi vi u zatvoru da je neovisnosti' premijer: 'Nećete dobiti ni dva glasa'

Jedan od najvećih problema EU su ilegalne migracije. Kršćanska Europa šaptom pada. 60.640 ljudi zatražilo je azil u Hrvatskoj, u 99 posto slučajeva se radi o osobama ispod 30 godina, mladim muškarcima. Vozio sam jutros autocestom i vidio na zaustavnom traku četiri migranta, 22-23 godine, stao sam i pitao odakle su, iz Turske. Je li u Turskoj rat? Nije. Ušli su na granici sa Srbijom i 600 kilometara šetaju zaustavnim trakom autoceste. Pa jesmo li mi sigurna država, gdje su službe? Ja sam pozvao policiju i rekao da se nalaze na zaustavnoj traci, netko će ih pokupiti, je li to normalno? Bez vojske na kritičnim točkama i bez ograda nećemo riješiti ovaj problem, poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček tražeći stanku prije nego li je premijer Andrej Plenković stao za govornicu kako bi predstavio izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća od lipnja do listopada.

Ilegalne migracije kao ključnu točku izvješća vidi i Mostov Nino Raspudić.

- U izvješću se spominju sastanci 29. i 30. lipnja i tu stoji kako je rasprava o migracijama bilo složena i dugotrajna te da se Europsko vijeće nije uspjelo usuglasiti zbog Mađarske i Poljske. Službeni EU podaci za prošlu godinu kažu da je u Hrvatskoj 12.870 ilegalnih migranata izrazilo zahtjev za međunarodnom zaštitom, azilom, a u Mađarskoj 45. O tome treba govoriti, o 300 puta više zahtjeva u Hrvatskoj nego u Mađarskoj. Zašto je tome tako? Zato što je Mađarska donijela zakon da se azil može zatražiti samo u Kijevu i Beogradu, a većinu odbiju. I Mađarska dobiva packe, a mi pljesak, a svi ćemo desetljećima plaćati ove što se događa - kazao je.

Za povredu Poslovnika se javio HDZ-ov Mario Kapulica, a obzirom da se radilo o replici, predsjednik Sabora Gordan Jandroković udijelio mu je opomenu - četvrtu, zbog koje je morao napustiti sabornicu.

Orešković: 'Da su institucije neovisne, premijer bi bio iza rešetaka'

Zastupnica stranke s imenom i prezimenom Dalija Orešković poručila je premijeru da duguje ispriku i njima i javnosti.

- Premijeru, još od podnošenja izvješća o radu Vlade dugujete ispriku Saboru i građanima jer ste uzurpirali prava na koja u ovom Domu nemate. I današnja izvješća pokazuju uzurpaciju ovlasti koje po Ustavu nemate jer biste ih trebali dijeliti s predsjednikom države. Ne postoji sukreirana vanjska politika, a Sabor na to okreće glavu na drugu stranu. Ponavlja da je DORH neovisan, da je tako, zbog slučaja Agrokor i Borg bio bi vjerojatno iza rešetaka, a ne danas ovdje. Kada kaže da su postupci protiv drugih ministara dokaz da su institucije neovisne, tada premijer laže jer mu je manji problem kada se dira u Rimac ili Kuščevića, njemu je bitno da se ne dira u njega. Onaj AP iz spisa treba biti eliminiran - poručila je.

Stanku je zatražio i Stjepo Bartulica u ime Domovinskog pokreta.

- Postoje velike razlike u viđenju funkcioniranja EU i to je u redu, ali mislim da je sve jasnije da EU ne može biti prostor za rješavanje svih svjetskih problema, trebalo je početi preispitivanje politike azila, očito mnogi zloupotrebljavaju taj institut svjesno, silno žele ući u EU i ispada da su ljudi u Bruxellesu koji rade na tim politikama naivni. Vidimo što se događa u nekim članicama, u nekim gradovima Švedske gotovo je ratno stanje. Što se tiče korištenja EU sredstava, kasnimo s natječajima, a nije mi jasno zbog čega ni tko je odgovoran. Možemo imati korist od članstva, no to nije jamstvo za prosperitet, otišlo nam je pola milijuna ljudi - istaknuo je, a na korištenje EU fondova osvrnula se i Sandra Benčić.

- Od jutros do ovog trenutka imamo potencijalne dvije nove velike afere sa zlouporabom europskih sredstava koje se tiču Geodetskog fakulteta, ali i ministrice kulture - kazala je.

Premijer se nahvalio: 'Imate predsjednika Vlade koji je jedan od najiskusnijih i, neću reći previše, najutjecajnijih članova Europskog vijeća'

Premijer je pet uvodnih minuta svog govora posvetio oporbi i opetovao kako su zaslijepljeni mržnjom, a posebno se obrušio na Orešković.

- I to postaje jako dosadno i iritantno. Gospođa Orešković, koja prednjači godinama, a koja se izdavala javnosti da je neovisna osoba na čelu jedne institucije, Povjerenstva za sukob interesa, od formulacija da će progoniti HDZ-ovce pa do toga da smo mi ili ja već trebali biti iza rešetaka, to je zastrašujuće i ne znam kako vas nije sram, kako ste se mogli kandidirati za to ako je to duboko u vašem trbuhu. Govorite ono što mislite cijelo vrijeme, a glumatali ste nekakvu neovisnost. To je katastrofa i vi ste zadnja koja može govoriti o nekakvom porobljavanju institucija ili nefunkcioniranju. Odbacujem sve vaše insinuacije, vaš politički rad uopće ne postoji, to je isključivo mržnja prema HDZ-a, ničeg drugog, nikakvog rješenja. A s obzirom da ne možete ni u toj maloj stranci izdržati jedni s drugima oko banalnih tema, to znači da skupite svu rodbinu i slučajne preostale prijatelje, nećete dobiti dva glasa - poručio je.

Pa je onda nahvalio sebe naglasivši kako su u Europskom vijeću samo dvoje kolega koji će u ovom mandatu biti dulje od njega tamo.

- Samo Orban i Johannes. I zamislite koja bi to bila šteta za Hrvatsku da je tako kako vi kažete, a ne ovako da imate predsjednika Vlade koji je jedan od najiskusnijih i, neću reći previše, najutjecajnijih članova Europskog vijeća. Ali vi to ne znate i nije vas briga - kazao je.

O glasanju protiv UN-ove rezolucije

Govoreći o sastancima Europskog vijeća, poseban naglasak je stavio na situaciju na Bliskom istoku te ponovio zašto Hrvatska nije glasala za UN-ovu Rezoluciju o humanitarnom primirju u Pojasu Gaze.

- Imamo gorući prsten u sigurnosnom smislu oko Europe, rast ekstremizma, doslovne terorističke napade unutar država članica i stoga takve geopolitičke promjene predstavljaju okvir u kojem Hrvatska mora zaštititi svoje nacionalne interese i dati doprinos snazi cijele EU da se suočava s ovim izazovima. To je prioritet našeg vanjskopolitičkog djelovanja. Hamasov teroristički napad na Izrael bio je događaj bez presedana, zanimljivo je kako u hrvatskom medijskom prostoru prevlada tema o UN-ovoj rezoluciji, ni riječi o perfektnim zaključcima Europskog vijeća, ni o rezoluciji EU parlamenta. Govoriti da Hrvatska nije za mir, to može samo netko tko ništa ne razumije o međunarodnim odnosima niti je pratio što se sve tog tjedna usvajalo - kazao je naglasivši kako se zaključcima EU vijeća snažno osudilo Hamas za teroristički čin, zatražilo trenutno puštanje taoca, kazalo da Izrael ima pravo na samoobranu, ali da pritom mora poštovati međunarodna prava, da se u Pojasu Gaze trebaju osigurati humanitarni koridori.

Osuda Hamasa, dodao je, izostala je u UN-ovoj rezoluciji i Hrvatska to nije mogla poduprijeti.

- Hrvatska je donijela odluku i da se pomogne Gazi s 250.000 eura. To je ono što je bitno. UN-ova rezolucija ni riječju ne spominje Hamasov teroristički čin, temelj problema zbog kojeg sad traje rat, kao da se nije dogodilo. Hrvatska je doživljavala kao netom priznata država rezolucije u kojima se nije htjelo reći crno na bijelo tko je tko. Mi smo se držali principa i zadnji smo koji će držati ruku za rezoluciju u kojoj se ne spominje temeljne događaje koji su doveli do ovoga. Da smo bili suzdržani, rekli bi da nemamo stav. Da smo bili za, onda bi nas vjerojatno napali kako smo mogli biti za kad se ne spominje Hamasov teroristički napad - rekao je.

Odmah se javila Orešković za povredu Poslovnika.

- Teško vrijeđanje zastupnika. Premijeru, da vas malo podsjetim da sam svoje i profesionalne i osobne rezultate uspostavljajući standarde Povjerenstva jednakim postupanjem i prema lijevima i prema desnima ostvarila davno prije nego ste vi postali premijer. A to što vas najviše napadam i proizlazi iz jednog stručnog znanja i odgovorno tvrdim da Hrvatska neće biti pravna država dok se protiv vas ne pokrene istraga - poručila je.

Plenković joj je malo kasnije uzvratio.

- Vi opetovano izgovarate riječi da bi netko trebao ići u zatvor, kao da ja vama kažem da biste vi trebali završiti u Vrapču, to je na toj razini i apeliram da prestanete, netočno je i nepristojno je, bezobrazno - poručio je.