Zbrka u Saboru: Jandroković prekinuo sjednicu, tražio od Dalije negativan test na koronu

<p>Zastupnice Orešković, vaš Klub uputio je dopis 26. studenog da ćete idućih sedam dana provesti u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom. I jučer je vaš klub uputio dopis da ćete biti u samoizolaciji, vi i i kolegica Anka Mrak Taritaš. Vi ste sada ovdje, o čemu se radi, upitao je na početku sjednice Sabora predsjednik Gordan Jandroković zastupnicu Daliju Orešković (Centar).</p><p>Ona je pojasnila kako je u samoizolaciji u onom razdoblju kako joj je to propisao liječnik opće prakse.</p><p>- To je 10 dana od kontakta s osobom kojoj je dijagnosticiran Covid, a kako ste vi sustav osmislili i kako se tih 10 dana računa, to nije moja odgovornost nego zdravstvenog sustava - poručila je.</p><p>Jandroković je ponovio kako je 26. uputila dopis da će sedam dana biti u samoizolaciji, a od tad je prošlo šest dana.</p><p>- Vi niste u samoizolaciji, imate li test da ste negativni - upitao ju je na što je Orešković poručila kako nema test.</p><p>Jandroković je prekinuo sjednicu na 10 minuta dok se ne utvrde činjenice ne dopustivši Orešković da išta objasni.</p><p>- Ovo neću dozvoliti, ovo je ugrožavanje zdravlja zastupnika i zastupnica - poručio je.</p><p>Nakon 10 minuta su se zastupnici vratili u sabornicu, a Jandroković je istaknuo kako je došlo do greške u komunikaciji njezina Kluba kada su slali dopis te da je Orešković istekla samoizolacija jučer.</p><p>- Dakle ona danas može biti na sjednici tako da bih ju molio da se vrati - poručio je Jandroković.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Dalija Orešković objašnjava što se dogodilo</strong></p><p>- Pokazala sam sve doznake i nalaz liječnika, sve smo brzo riješili, moja samoizolacija završila je jučer - rekla je Orešković novinarima.</p><p>Dodala je kako građani gube povjerenje u Stožer i da bi se trebao imenovati novi stožer s relevantnim imenima iz struke, a ne s ljudima iz stranaka.</p>