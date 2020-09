Na toj adresi, gdje se nalazi klub Dragana Kova\u010devi\u0107a, u koji je i sam Zoran Milanovi\u0107 zalazio, postavile su plo\u010du na kojoj pi\u0161e \"Ured predsjednika Republike Hrvatske.\"

<p>Danas smo ovdje ispred posebnog Ureda predsjednika Republike kako bismo upozorile na to da danas postoje dvije Hrvatske, poručile su u utorak saborske zastupnice<strong> Dalija Orešković</strong> (SSIP) i <strong>Marijana Puljak</strong> (Pametno) nakon što su privremeno "premjestile" Ured predsjednika s Pantovčaka u Slovensku 9. </p><p>Na toj adresi, gdje se nalazi klub <strong>Dragana Kovačevića</strong>, u koji je i sam <strong>Zoran Milanović </strong>zalazio, postavile su ploču na kojoj piše "Ured predsjednika Republike Hrvatske."</p><p>Jedna Hrvatska je ona, istaknula je Puljak, u kojoj građani moraju slijediti zakone i pravila ili će u suprotnom biti sankcionirani. </p><p>- Građani su u vrijeme lockdowna bili zatvoreni u svojim kućama i bili kažnjeni ako bi prekršili ta pravila. To je Hrvatska poduzetnika koji u vrijeme lockdowna nisu smjeli raditi, a koji su i inače drakonski kažnjavani ako im se nađe samo kuna viška u blagajni - istaknula je Puljak.</p><p>Istovremeno postoji i druga Hrvatska, naglasila je, u kojoj zakoni i pravila ne vrijede. </p><p> </p><p>- To je Hrvatska sitnih i pijanih političkih elita, koji znaju da će ih zakoni zaobići i ničega se ne boje. U takvoj Hrvatskoj živi i <strong>predsjednik Republike</strong>, koji je u vrijeme lockdowna mogao plandovati u jednoj ilegalnoj točionici alkohola - dodala je. </p><p>Ploču nisu ostavile zalijepljenu na pročelju zgrade jer, kako je pojasnila Orešković, je očito da će se ona pomicati. </p><p>- Naime, Zoran Milanović je na neki način nastavio tradiciju izmještanja Ureda, koju je započela <strong>Kolinda Grabar-Kitarović</strong>, samo ju je podigao na jednu novu razinu - rekla je podsjetivši na slogan Milanovićeve kampanje, a koji je glasio "normalno."</p><p> </p><p>- U situaciji kad smo imali lockdown tijekom kojeg smo svi pričali kako će naša realnost biti novo normalno, nitko nije ni slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima zakonodavna, sudbena i izvršna vlast dogovaraju što će pojesti i opljačkati - rekla je naglasivši kako se na ovoj adresi, u toj zgradi, u tom famoznom klubu raščeretila Hrvatska. </p><p>- I očito će se ta praksa nastaviti događati i dalje po kojekakvim sličnim klubovima. Pitanje je koliko takvih kluba danas ima. Vrijeme je da se sva naša druga državna tijela zapitaju je li to Hrvatska kakvu mi svi skupa danas zaslužujemo, kakvu naši građani trebaju i može li kompletna politička scena, koja nema svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi, tražiti nešto više i bolje - poručila je. </p><p> </p><p><strong>Stanarima zgrade</strong> dosta je okupljanja ispred njihovog ulaza, u kojem se Klub nalazi, što su glasnim negodovanjem i pokazali novinarima i naljutili se zbog ovog performansa dvije saborske zastupnice. Jedan prolaznik ih je i opsovao te uputio da performanse rade ispred svoje kuće. </p><p>- Da Bog da pred vaša vrata tako dolazili - poručio je ljutito u prolazu.</p><p>Orešković je poručila novinarima kako ona ne bi imala ništa protiv. </p><p>- Tamo se neće naći niti kriminalci niti podzemlje niti direktori ključnih kompanija niti će se u mojim prostorijama govoriti kako će se dalje pljačkati hrvatsko nacionalno javno dobro - rekla je. </p><p> </p>