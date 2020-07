Orešković: 'Iduće četiri godine pokazat će je li Zurovec žetončić'

<p>Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je Darija Zurovca, koji je dan nakon izbora napustio njihovu koaliciju te se potom danima opravdavao kako nije žetončić.</p><p>- Je li on žetončić ili ne pokazat će četiri godine koje su pred nama - rekla je za N1 Dalija Orešković i dodala kako u javnosti postoji kriva percepcija zastupničkih klubova koji su tehničko sredstvo da zastupnici dobiju više prostora za svoje stavove.</p><p>Što se tiče njenog kluba, kaže da su odlučile da će se rotirati u funkciji.</p><p>- Mislim da je naša koalicija napravila dobar posao jer smo se dogovorili da idemo zajedno. Mislim da je to izuzetno važno. Tvrdim da će političku budućnost Hrvatske odlučivati i rasplitati upravo kroz politički centar koji će biti jedan odmjereni, umjereni glas razuma koji će nastojati pomiriti radikalne stavove i s lijeve i desne strane - ističe Orešković</p><p>Svoju imovinsku karticu još nije ispunila, kaže, ali dodaje kako će ona biti manja zbog nekih promjena u njenom privatnom životu, a osvrnula se i na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrkovića:</p><p>- Već se neko vrijeme pokušava rebrandirati i ostavlja dojam da je povremeno duhovit, a nije - oštra je Orešković.</p><p>Što se tiče najave da će onim ministrima optuženima za korupciju biti skinut imunitet slikovito je kritizira:</p><p>- To je kao da izlijete čašu vode u prazan bazen i kažete "evo, napravio sam svoje". Skidanje imuniteta ne znači ništa u državi u kojoj je pravosuđe presporo - zaključila je.</p>