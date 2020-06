Ku\u0107ni ljubimci nisu bankomat interesnih lobija, poru\u010dili su iz ove koalicije do\u0161av\u0161i\u00a0na Markov trg sa svojim \u010detverono\u017enim ljubimcima.

Tomislav Bedekovi\u0107, stru\u010dnjak za veterinu i kandidat ove opcije za izbore,\u00a0podsjetio je da je u Hrvatskoj 2011. zapo\u010deo projekt koji se financira sredstvima EU, a\u00a0koji za cilj\u00a0ima iskorijeniti bjesno\u0107u.

- Utro\u0161eno je preko 11 milijuna eura. Mi smo 2014.\u00a0imali posljednji slu\u010daj bjesno\u0107e u lisica. I sukladno svim me\u0111unarodnim standardima, na\u0161a vlada je\u00a02016. mogla zatra\u017eiti statut zemlje slobodne od bjesno\u0107e, no to nisu u\u010dinili. Razlog je vrlo jednostavan. Kako bi se i dalje provodio taj namet, koji nema nikakve veze sa znano\u0161\u0107u jer u upotrebi postoje i cjepiva gdje sam proizvo\u0111a\u010d jam\u010di imunitet tri godine. Nema potrebe za svakogodi\u0161njim maltretiranjem pasa - istaknuo je.\u00a0

Dalija Ore\u0161kovi\u0107, koja predvodi ovu koaliciju u 1. izbornoj jedinici,\u00a0istaknula je\u00a0kako je Bedekovi\u0107 dobio otkaz na Hrvatskom veterinarskom institutu jer je\u00a0\"odbio\u00a0potpisati da se provodi ovakav reket nad gra\u0111anima koji trebaju pla\u0107ati cijepljenje svojih pasa svake godine.\"\u00a0

- To je ono protiv \u010dega se mi borimo. Protiv ovakvog sustava, koji svoje koruptivne \u0161ape u za\u0161titu ne\u010dijih financijskih interesa gura u sve pore na\u0161ih \u017eivota.\u00a0Nastavit \u0107emo govoriti o svim tim malim detaljima koji, kada se zbroje, jasno pokazuju da ovo nije dr\u017eava koja je po mjeri svojih gra\u0111ana niti ku\u0107nih ljubimaca nego kojekakvih interesnih lobija na vlasti. I tome \u0107emo stati na kraj - poru\u010dila je.\u00a0\u00a0

Smijenjeni\u00a0ravnatelj dje\u010dje bolnice Srebrnjak i nositelj liste za 2. izbornu jedinicu, Boro Nogalo, naglasio je kako se ni djeca ne smiju invazivno tretirati vi\u0161e nego je potrebno pa isto tako onda ni ku\u0107ni ljubimci. Govore\u0107i o njima, spomenuo je i zagreba\u010dkog gradona\u010delnika Milana Bandi\u0107a.\u00a0

- \u017divotinje oplemenjuju ljude.\u00a0Ne moraju kao pas Rudi le\u017eati na Fendi pokriva\u010du, ta simbioza gradona\u010delnika Bandi\u0107a s psom nije donijela ni\u0161ta dobro i, na\u017ealost, stavio je \u0161apu na dje\u010dju bolnicu Srebrnjak, na djecu, njihovu budu\u0107nost, sigurnost, dobrobit - istaknuo je.\u00a0

Komentiraju\u0107i su\u010deljavanje\u00a0lidera Restart koalicije, Davora Bernardi\u0107a, i predsjednika HDZ-a te\u00a0aktualnog premijera, Andreja Plenkovi\u0107a, Ore\u0161kovi\u0107 je poru\u010dila kako su ta dva sata bila \u010disto gubljenje vremena.

-\u00a0Moj zaklju\u010daj je da svi bira\u010di koji \u017eele konkretne reforme i bolje ure\u0111enu dr\u017eavu svoj glas sasvim sigurno ne\u0107e dati niti jednom od ta dva kandidata. Pokazali su krajnju nekulturu dijaloga i nemanje nikakvih ideja u kojem pravcu bi se Hrvatska trebala nastaviti kretati i kako rije\u0161iti probleme koji ti\u0161te gra\u0111ane - istaknula je dodav\u0161i kako ju stra\u0161no ljute tvrdnje politi\u010dkih analiti\u010dara i komentatora kada ka\u017eu da u ovoj kampanji nitko nema program.\u00a0

- Mi imamo sadr\u017eaj od prvog dana. Da, nemaju program\u00a0HDZ ni SDP, mo\u017eda i neke\u00a0druge politi\u010dke stranke, ali ova opcija ima jedina suvisli reformski program koji nije puka balada, nego vrlo detaljno razra\u0111ena serija mjera koje \u0107e se provoditi u svakom od pojedinih resora. Mi \u0107emo kroz ova tri,\u00a0\u010detiri dana nastojati privu\u0107i pa\u017enju da svakom bira\u010du to postane kristalno jasno - istaknula je.\u00a0

Orešković: 'Mi ćemo stati na kraj sustavu koji gura svoje koruptivne šape u sve pore'

Koalicija Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i Fokus upozorila je u utorak na Markovu trgu kako se pse bespotrebno muči s cijepljenjem protiv bjesnoće svake godine samo kako bi se ubirali novci od vlasnika

<p>Mi smo ljudi s visokim stručnim znanjima i sve svoje znanje koje smo stekli strpljivim radom, sada smo spremni staviti u službu građana. Nismo teoretičari zavjera, znamo da su znanost i znanje izuzetno bitni za Hrvatsku i to živimo svaki dan. Nismo protivnici cijepljenja, čak dapače, mislimo da je cijepljenje jedno od najvećih dostignuća čovječanstava. Ali kada govorimo o cijepljenju pasa protiv bjesnoće, želimo ukazati da to ne treba biti svake godine jer tako kažu znanost i struka, poručio je u utorak <strong>Ivica Puljak</strong>, kandidat koalicije Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i Fokus, govoreći o nametima koji vlasnici pasa plaćaju nepotrebno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Kućni ljubimci nisu bankomat interesnih lobija, poručili su iz ove koalicije došavši na Markov trg sa svojim četveronožnim ljubimcima.</p><p><strong>Tomislav Bedeković</strong>, stručnjak za veterinu i kandidat ove opcije za izbore, podsjetio je da je u Hrvatskoj 2011. započeo projekt koji se financira sredstvima EU, a koji za cilj ima iskorijeniti bjesnoću.</p><p>- Utrošeno je preko 11 milijuna eura. Mi smo 2014. imali posljednji slučaj bjesnoće u lisica. I sukladno svim međunarodnim standardima, naša vlada je 2016. mogla zatražiti statut zemlje slobodne od bjesnoće, no to nisu učinili. Razlog je vrlo jednostavan. Kako bi se i dalje provodio taj namet, koji nema nikakve veze sa znanošću jer u upotrebi postoje i cjepiva gdje sam proizvođač jamči imunitet tri godine. Nema potrebe za svakogodišnjim maltretiranjem pasa - istaknuo je. </p><p><strong>Dalija Orešković</strong>, koja predvodi ovu koaliciju u 1. izbornoj jedinici, istaknula je kako je Bedeković dobio otkaz na Hrvatskom veterinarskom institutu jer je "odbio potpisati da se provodi ovakav reket nad građanima koji trebaju plaćati cijepljenje svojih pasa svake godine." </p><p>- To je ono protiv čega se mi borimo. Protiv ovakvog sustava, koji svoje koruptivne šape u zaštitu nečijih financijskih interesa gura u sve pore naših života. Nastavit ćemo govoriti o svim tim malim detaljima koji, kada se zbroje, jasno pokazuju da ovo nije država koja je po mjeri svojih građana niti kućnih ljubimaca nego kojekakvih interesnih lobija na vlasti. I tome ćemo stati na kraj - poručila je. </p><p>Smijenjeni ravnatelj dječje bolnice Srebrnjak i nositelj liste za 2. izbornu jedinicu, <strong>Boro Nogalo</strong>, naglasio je kako se ni djeca ne smiju invazivno tretirati više nego je potrebno pa isto tako onda ni kućni ljubimci. Govoreći o njima, spomenuo je i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. </p><p>- Životinje oplemenjuju ljude. Ne moraju kao pas Rudi ležati na Fendi pokrivaču, ta simbioza gradonačelnika Bandića s psom nije donijela ništa dobro i, nažalost, stavio je šapu na dječju bolnicu Srebrnjak, na djecu, njihovu budućnost, sigurnost, dobrobit - istaknuo je. </p><p>Komentirajući sučeljavanje lidera Restart koalicije, Davora Bernardića, i predsjednika HDZ-a te aktualnog premijera, Andreja Plenkovića, Orešković je poručila <strong>kako su ta dva sata bila čisto gubljenje vremena.</strong></p><p>- Moj zaključaj je da svi birači koji žele konkretne reforme i bolje uređenu državu svoj glas sasvim sigurno neće dati niti jednom od ta dva kandidata. Pokazali su krajnju nekulturu dijaloga i nemanje nikakvih ideja u kojem pravcu bi se Hrvatska trebala nastaviti kretati i kako riješiti probleme koji tište građane - istaknula je dodavši kako ju strašno ljute tvrdnje političkih analitičara i komentatora kada kažu da u ovoj kampanji nitko nema program. </p><p>- Mi imamo sadržaj od prvog dana. Da, nemaju program HDZ ni SDP, možda i neke druge političke stranke, ali ova opcija ima jedina suvisli reformski program koji nije puka balada, nego vrlo detaljno razrađena serija mjera koje će se provoditi u svakom od pojedinih resora. Mi ćemo kroz ova tri, četiri dana nastojati privući pažnju da svakom biraču to postane kristalno jasno - istaknula je. </p>