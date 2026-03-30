Orešković o nosaču u Splitu: Je li zakonito ušao u Hrvatsku? Što je s iranskim raketama?

Najveći nosač aviona i najveći ratni brod ikada sagrađen USS Gerald Ford boravi u Splitu nakon što je gotovo godinu dana neprekidno bio u akciji diljem svijeta. Američki kolos stigao je s Krete prije koje je sudjelovao u napadima na Iran.

S obzirom na to da se radi o brodu države koja je trenutačno u ratu, pristajanje simbola američke mornarice u Hrvatsku izazvalo je puno pažnje.

Kozjak: Pogled s Kozjaka na Split i najveći ratni brod na svijetu USS Gerald Ford | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na boravak američkog nosača.

- Čisto kao jednu mentalnu vježbu, postavljam pitanje, je li USA vojni brod zakonito ušao u naše teritorijalne vode i ima li ijedna još uvijek živuća institucija koja skrbi o poštivanju Ustava RH? USA je trenutačno u ratu kojeg je sama inicirala. Napad na Iran izvršen je bez suglasnosti NATO saveza. Ulazak u naše vode nije bio dio prethodno dogovorene vježbe ili obuke, nije vezan uz pružanje humanitarne pomoći - objavila je Orešković i pitala gdje su stavovi drugih nositelja državne vlasti?

- Koju god odredbu članka 7. Ustava razmatrali, volja HDZ-ove Vlade za pružanje dobrodošlice stranoj vojsci nije dovoljna. Gdje su stavovi drugih nositelja državne vlasti po pitanju davanja suglasnosti stranoj državi da usred ratnog sukoba kojeg je sama izazvala usidri svoj ratni brod ispred jednog od najvažnijih turističkih gradova uoči početka turističke sezone? Je li ovakvo svrstavanje Hrvatske na stranu Trumpa, pitanje koje spada u sferu vanjske politike koja se po Ustavu sukreira između predsjednika Republike i Vlade - napisala je Orešković.

Saborsku zastupnicu brinu i iranske rakete.

Kozjak: Pogled s Kozjaka na Split i najveći ratni brod na svijetu USS Gerald Ford | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ima li tu i nekih sigurnosnih pitanja, s obzirom na dalekometne rakete kojima Iran raspolaže? Je li ovo naznaka da će i ubuduće HDZ samostalno isporučiti dijelove našeg teritorija stranim vojnim silama za njihove potrebe usred ratnih sukoba u kojima Hrvatska još ne sudjeluje, bez da ikoga drugog išta pita? Što o ovome misle svi kojima su puna usta suverenizma, obrane, domoljublja, Hrvatske države. Jesmo li još država ili smo mala kolonija wannabe diktatora - pita Orešković.

- Sve i da su ovo samo retorička pitanja, i da je uplovljavanje stranog vojnog broda usred ratnog sukoba kojeg je ta država inicirala, sasvim u skladu s ustavnim i zakonskim pravilima, zabrinjava lakoća i šutnja s kojom smo ovu izvanrednu situaciju prihvatili kao novo normalno - zaključila je.