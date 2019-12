Orkanski udari bure zatvaraju ceste, a sutra nam stiže snijeg

Jaka bura s olujnim, ali i orkanskim udarima stvara velike probleme u prometu u srijedu ujutro, a zbog vjetra su zatvorene brojne ceste, izvijestio je HAK. Tijekom dana bura će postupno slabjeti i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Bit će pretežno sunčano s temperaturama od 0 do 5, a na Jadranu od 9 do 15 Celzija.

No već sutra stiže nam promjena vremena koja će na Jadranu donijeti mjestimičnu kišu, a u unutrašnjosti snijeg i susnježicu. U kopnenim područjima sutra možemo očekivati i maglu. Najniža jutarnja temperatura bit će od -5 do 0, a na Jadranu od 2 do 8. Tijekom dana se u kopnenim krajevima očekuje od -1 do 4, a na Jadranu do 13.

A1 zatvorena, a na A6 mogu samo auti

Zbog olujnog vjetra za sav su promet zatvorene: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, a obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar i Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina) na: Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti Borje-Klapavice, autocesti čvor Draga-čvor Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica. dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II.skupina) na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mogući su i odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prekidu su trajektne linije: Prizna-Žigljen, katamaranska linija Rijeka- Lun (Tovarnele)-Rab te katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Milna-Split, Jelsa-Bol-Split. Zadarsko okružje i brodska linija Vrgada-Pakoštane-Biograd.

