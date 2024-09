Ornitologu stižu dojave iz cijele Hrvatske: 'Lastavice ugibaju, pružite im kratko dom i hranu!'

Zbunjene ptice selice, posebno lastavice, okupljaju se posljednjih dana po prozorima i balkonima, lete nisko u skupinama. Udruge koje se bave prticama objavljuju fotografije desetaka ptica koje su uginule ili nemoćne leže na tlu. Naime, klimatske promjene i na njih djeluju kobno. Nagla zahlađenja doslovno ubijaju lastavice koje bez topline i insekata kojima se hrane ne mogu preživjeti.

Manuel Jacmenović iz Društva za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica Ornitološki laboratorij potvrdio je da mu dojave o uginulim lastavicama stižu iz cijele Hrvatske.

Nezapamćeni pomor

- Ne pamtim da se ikada prije događalo ovako nešto. Cijelo zadnje leglo je na udaru. Nemoćni smo - rekao je Jacmenović i dodao da su lastavice koje u normalnim uvijetima ostanu do sredine listopada u našim krajevima, sada su, ne odselivši se na jug, ostale zarobljene u hladnoći i gladi. Jacmenović napominje da je lastavicama toplina sada još potrebnija nego hrana.

- Kad je toplo ptice ne gube tjelesnu masu na zagrijavanje tijela kao što sada moraju raditi i imaju vremena i pretrpjeti koji kišni dan, s oskudnijom trpezom. Međutim, ako se zaredaju naglo hladni dani i nedostatak hrane, onda se događa kolaps, jer tijelo troši masu na grijanje i potragu za hranom, a ne unosi dovoljnu količinu kalorija, da bi održavalo tjelesnu masu - objasnio je ornitolog. Osim toga, zbog hladnoće su, kaže, i insekti po raznim zaklonima tako da je i hrane za ptice manje. Međutim, Jacmenović tvrdi da se lastavicama ipak može pomoći.

'Pustite ih na toplo!'

- One traže zaklon u garažama, štalama, raznim toplim prostorijana, zaklonjenim od nepogoda, koje im pružaju sigurnost. Pustite ih unutra. One slabije možemo staviti u neku prostoriju koja ima malo višu temperaturu od one vani. Možemo ih držati tamo dok ne prođe val hladnoće, iako, problem su tekućina i hrana. Bez vode i hrane ne mogu preživjeti, tako da možemo staviti neku plitku posudu sa vodom i crvima brašnarima u tu prostoriju gdje smo ih sklonili - savjetuje ornitolog. Napominje onima koji pruže privremeni dom lastavicama ne budu obeshrabreni ako ih ipak ne uspiju spasiti.

- Ove divlje lastavice jedu samo živu i pokretnu hranu tj. insekte koje hvataju u letu i teško da će prihvatiti ijednu drugu vrstu hrane. Na to moramo računati. Jedino bi crvi brašnari možda pomogli. Član udruge, Predrag, uzgaja takve crve pa ako ih poželite nabaviti, javiti nam se - kaže Jacmanović.

I austrijska udruga za zaštitu životinja Tierschutz Austria kaže da tisuće lastavica i čiopa ugiba zbog neuobičajeno jakih oluja, kiše koja pada bez prestanka i hladnoća.