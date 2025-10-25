Obavijesti

Oružjem opljačkali ljekarnu u Novom Zagrebu usred dana!

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija je obavila očevid na mjestu događaja

Nepoznati pljačkaši vatrenim oružjem su opljačkali ljekarnu u Novom Zagrebu usred dana, javila je zagrebačka policija. Opljačkana je ljekarna u Kauzlarićevom prilazu u naselju Dugave oko 12:50 sati, a nepoznati je počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem od dviju zaposlenica starosti 59 i 55 godina otuđio novac.

Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija je obavila očevid na mjestu događaja, a kriminalističko istraživanje je u tijeku s ciljem pronalaska i uhićenja počinitelja.

