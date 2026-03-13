Obavijesti

News

ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
1
24sata Zagreb: Ilustracija za nelegalna porezna rješenja | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’

U šoku smo, stiglo nam je rješenje Porezne uprave po kojemu moramo platiti nekoliko stotina eura poreza na nekretnine za državni stan u kojem privremeno živimo kao stradalnici potresa u Zagrebu! Živimo tu, prijavljeni smo, u državnom stanu i država nam, na naše ime, šalje rješenje da platimo porez na njezinu nekretninu, govori nam jedna zagrebačka obitelj uz uvjet anonimnosti. Ne žele si, kažu, “stvoriti dodatne probleme s administracijom”. Njihova je privatna nekretnina, u kojoj su godinama živjeli prije potresa, još u procesu obnove i ne znaju kad će kući.

Nisu jedini stradalnici potresa koji su dobili rješenje o plaćanju poreza na nekretnine za privremeni smještaj - ima ih koji žive u gradskim stanovima, a dobili su rješenje da plate porez, ima i onih koji žive u privatnom stanu, za koji država vlasniku plaća najamninu, prijavljeni su, no vlasnik je dobio rješenje da plati porez.

Podsjetimo, novi porez na nekretnine ne plaća se za stanove u kojima se živi ili koji su u dugoročnom najmu, osim ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu.

- Nije jednostavno primiti ovakvo rješenje, ‘zdrmalo’ nas je to, naravno. Odmah smo se žalili Poreznoj, gdje nam je rečeno da smo rješenje dobili pogreškom. Ispričavaju se i kažu da će sve biti ispravljeno, no ovaj nam stres, nakon svega što smo već prošli, nije trebao - govori nam zagrebačka obitelj.

Upozoravaju da su i drugi stradalnici potresa koje znaju, a koji žive u zamjenskom smještaju, također dobili rješenje o plaćanju poreza na nekretninu za taj smještaj.

- Ne sumnjamo da će biti i onih koji će, u strahu i neznanju, isprepadani, to i platiti, bez da se žale. Poznato je da umirovljenici najrevnosnije plaćaju račune koji im stižu, makar ne imali za hranu - kažu nam ovi stradalnici zagrebačkog potresa.

Porezna uprava je u veljači, u drugom valu izdavanja rješenja, poslala više od 192.500 rješenja koja se odnose na više od 201.000 nekretnina, a među njima je i puno onih koji žive u svojim nekretninama ili su ih dugoročno iznajmili i sve prijavili Poreznoj, pa su trebali biti oslobođeni plaćanja poreza. Sad je Porezna zatrpana njihovim prigovorima. Rješenje su, najnoviji je apsurd, dobili i stradalnici potresa za zamjenski smještaj.

Kako se žaliti na rješenje?

Kako je Porezna objavila u utorak, bez odgode će ispraviti sva pogrešna rješenja o porezu na nekretnine te građane koji su dobili rješenja, a smatraju da su pogrešna, pozivaju da im se obrate putem sustava ePorezna, mailom na nadležnu ispostavu Porezne uprave, poštom nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu. Potrebno im je dostaviti sljedeće podatke: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojega građanin smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt (telefon/email).

- Građanima koji su eventualno već podmirili porez, a utvrdi se da nisu bili obveznici poreza na nekretnine, uplaćeni iznos bit će vraćen. Još jednom se ispričavamo za prouzročene neugodnosti te molimo za razumijevanje i strpljenje dok se svi pojedinačni slučajevi ne provjere i riješe - poručuju iz Porezne uprave.

Kako za 24sata odgovara Porezna, obveznike plaćanja poreza na nekretnine utvrđuju na temelju podataka kojima raspolažu, podataka iz evidencija komunalne naknade te ostalih podataka koje su im dostavila nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici.

- Porezna uprava postupa s povjerenjem u činjenice o kojima javnopravna tijela vode službene evidencije i ne dokazuje njihovo postojanje. Postupak obrade podataka radi utvrđivanja nekretnina koje su oporezive porezom na nekretnine provodi se prvi put u predmetnom obuhvatu te uključuje razmjenu i obradu podataka o približno 1,3 milijuna nekretnina. U samom postupku obrade isključene su nekretnine za koje je postojala osnova za isključenje, primjerice nekretnine kod kojih nije bilo moguće utvrditi vlasnika - odgovara Porezna. U određenom broju slučajeva došlo je do neusklađenosti podataka, dodaju.

- U postupku su poduzete sve razumne i uobičajene mjere provjere i testiranja te su iz obrade isključeni određeni podaci. Porezna uprava je još 23. veljače objavila vijest da počinje s izdavanjem rješenja o porezu na nekretnine i istovremeno zamolila građane da prijave svaku uočenu nedosljednost.

Niz nezakonitih rješenja

Ako građanin smatra da su podaci u zaprimljenom rješenju netočni, omogućeno je da se na bilo koji njima prihvatljivi način obrate Poreznoj upravi navodeći minimalan set podataka radi preispitivanja rješenja. Građanin može dostaviti prigovor putem sustava ePorezna, putem emaila, slanjem putem pošte, osobnim dolaskom i telefonskim putem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave - odgovaraju.

Nije potrebno pisati formalnu žalbu, dodaju.

- Dovoljno je na jedan od prethodno navedenih načina dostaviti osnovne podatke i obrazloženje: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg porezni obveznik smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt podatke (telefon ili e-mail). Prigovori građana će se rješavati prioritetno, a sva pogrešno izdana rješenja bit će bez odgode poništena - zaključuje Porezna uprava.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026