Osam godina od početka rata, Assad drži da je sačuvao vlast

Osam godina od početka rata, predsjednik Bashar al-Assad drži da je sačuvao svoju vlast, ali režim pod stranim uplivom, suočen je s rascjepkanom zemljom opustošenom ratom.

Više od 360.000 poginulih, dok se štete procjenjuju na 400 milijarda dolara, više od 13 milijuna raseljenih i izbjeglica, Damask je suočen s ogromnim izazovima dok trećina sirijskog teritorija još izmiče njegovoj kontroli.

Posljedica pobjede režima nad pobunjenicima i džihadistima posljednjih mjeseci, katastrofalno gospodarsko stanje je nadjačalo strah za sigurnost.

Uz visoku nezaposlenost, nestašice električne energije i plina, velika većina Sirijaca živi na rubu siromaštva, ocjenjuje UN.

Pao je intenzitete sukoba i 'kalifat' skupine Islamske države (IS) je na rubu propasti, ali sukob je ipak postao složeniji zbog nazočnosti "moćnih stranih sudionika koji kontroliraju velika područja" i oni bi se mogli dugo zadržati u Siriji, naglasio je Nicolas Heras, istraživač Centera for New American Security.

U prvom planu su Rusija i Iran, nepokolebljivi saveznici Damaska, koji im duguje preživljavanje, i dalje su vojno nazočni u Siriji.

Stručnjak za sirijski sukob Joshua Landis je rekao da danas u zemlji vladaju podjela i očaj.

Više od trećine zemlje zauzimaju strane države koji su stvorile i financirale lokalne milicije, rekao je.

Nekoliko regija ostaje na meti Damaska, među kojima su one pod kontrolom Kurda, koje je do sada podržavao Washington. Pokrajinu Idliba, "štiti" tursko-ruski sporazum koji je spriječio ofenzivu Assadova režima. Turska je zadržala kontrolne točke i ophodnji u toj regiji, kao i nazočnost u nekoliko pograničkih gradova.

Washington je odlučio zadržati 200 vojnika na sirijskom teritoriju, nakon što je ranije najavio povlačenje svojih 2000 vojnika.