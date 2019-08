'Osnovica za javne i državne službe bit će 2 posto veća'

Vlada će osigurati novac za već ranije dogovorenu povišicu osnovice plaće za državne i javne službe od dva posto od 1. rujna, rekao je u srijedu za Hinu potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić te naglasio da Vlada prema državnim i javnim službenicima ima horizontalan pristup, bez izdvajanja i davanja posebne važnosti bilo kojemu sektoru.

Marić podsjeća na dogovor sa sindikatima iz 2017. godine kada je osnovica plaće u tri navrata podignuta ukupno za nešto više od šest posto. Nastavkom toga dijaloga je tijekom 2018. za 2019. godinu dogovoreno dodatno povećanje od tri posto s 1. siječnja ove godine. To je prihvaćeno i stupilo je na snagu, no sindikati su tražili dodatnih dva posto povećanja od 1. rujna, a s plaćom u listopadu, podsjeća Marić i naglašava da je Vlada tada odgovorila da za to nema osigurana sredstva, ali da je to spremna prihvatiti pod uvjetom da se nađu uštede na drugim stavkama rashoda.

"To je ono na čemu radimo i što smo preuzeli kao obvezu i to će se dogoditi", rekao je Marić te dodao da sredstva za podizanje osnovice za dva posto kod većine ministarstava nisu osigurana, ali će Vlada dogovor ispoštovati.

"S punom odgovornošću kažem da ćemo mi to ispoštovati, u smislu dodatnih dva posto osnovice plaće za sve", rekao je.

Marić naglašava "ključni Vladin stav", odnosno horizontalni odnos prema svim državnim službenicima, ali u okviru mogućnosti.

"Uz dužno poštovanje prema njima, ne može izdvajati zaposlene u zdravstvu i obrazovanju od ostalih službi", rekao je Marić.

"Ne možemo nikoga zanemariti", istaknuo je i dodao da se Vlada od početka mandata vrlo ozbiljno bavi plaćama u javnom sektoru, svjesna da se samo od dobro plaćenog službenika može očekivati dobra kvaliteta njegove usluge.

No, istovremeno ne mogu se zanemariti ni ograničenja, prije svega proračunska, naglasio je.

"Nitko od nas u Vladi i Vlada kako kolektiv nije protiv da plaće budu puno veće i u privatnom i u javnom sektoru, ali postoje određena ograničenja, prije svega proračunska, koja treba izbalansirati da biste imali najbolji rezultat", rekao je Marić.

Zamoljen za komentar medijskih napisa prema kojima je "ljut" jer su, navodno, liječnicima i učiteljima dana određenja obećanja bez da se njega konzultiralo, odgovorio je da je s bivšim ministrom rada i rada i mirovinskoga sustava Markom Pavićem, koji je koordinirao ministre u razgovorima sa sindikatima, kao i sa sadašnjim ministrom Josipom Aladrovićem ima vrlo jasnu komunikaciju, uz načelo da svi trebaju biti uključeni i da se govori o svim državnim i javnim službenicima.

Mediji, naime, pišu da su liječnicima i učiteljima daju obećanja o povećanju plaća, a da se ministra financija nije pitalo, pri čemu se spominje da bi ukupno povećanje plaća u zdravstvu i obrazovanju državu stajalo 800 milijuna kuna.